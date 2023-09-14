Илон Маск против использования коммерческой аппаратуры в военных целях

Ночная атака на Севастополь надводных беспилотных катеров и ракетного вооружения принадлежности ВСУ отключила модули спутниковой связи Starlink в атакующих Крым субъектах.

Так в момент ракетного обстрела по промышленному предприятию Севморзавод уровень сигнала модулей Старлинка снизился до нуля, что в принципе невозможно, учитывая более сотни спутников американской компании в небе над полуостровом.

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Но ряд технических специалистов по происходящему сделали вывод, то несколько месяцев назад руководитель компании Илон Маск отдал секретное распоряжение по прекращению работы спутников, действующих в Черноморском регионе. Известный предприниматель отстаивает точку зрения, что система для бизнеса не должна участвовать в боевых действиях, наоборот, она должна способствовать повышению качества жизни простых людей. За подобное "вольнодумство" Маска попытались обвинить в государственной измене.





Источник фото: trashbox.ru







Небольшая ремарка: прекращение работы спутникового интернета совершенно не повлияло на боевые планы работ КР Storm Shadow и Scalp. Обозначенные реактивные снаряды функционируют на основании помехозащищенных сигналов GPS. А вот у надводных дронов-катеров такой дополнительной функции нет и все они были поражены огнем судна Черноморского флота "Иван Быков".

А тем временем богатые "креативностью" военнослужащие ВСУ попытались омрачить день голосования в Донецке и отправили по воздуху в город национальный флаг. Но вместо ожидаемого троллинга событие вызвало лишь смех: двухцветное полотнище приземлилось в свинарник.