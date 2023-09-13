Странный способ вызвать упущенную любовь дончан

В ВСУ решили устроить пиар-акцию и не придумали ничего лучше, как отправить в сторону Донецка большущий флаг Украины к приуроченным в этот день местным выборам. Но "рекламная компания" пошла не по плану, и огромное полотнище и по совместительству украинский национальный символ, приземлился не на центральную площадь прекрасного города, а на поле у животноводческой фермы. Очень трудно поверить, что именно такого ожидали придумавшие информационную компанию мозговые центры "made in Kiev".

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Пафосное фото "до". Источник фото: bloknot.ru





Предваряла же претензионный запуск широкая акция в проукраинских ТГ-каналах, где прошло "прогревочное" видео с военнослужащими ВСУ, в помпезной обстановке отправляющими флаг с закрепленными воздушными шариками, эдакий троллинг жителей главного мегаполиса Донбасса.

Однако пропагандистская акция провалилась, и флаг приземлился на поле рядом с животноводческими постройками.