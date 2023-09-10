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Не за горами за морем-окияном в США очередные выборы президента, и получив всевозможные выгоды от российской СВО на Украине, первые попытаются заморозить конфликт, но с каждым днем это сделать все труднее по ряду причин. Так Белый дом в публичной плоскости выразил свои опасения по поводу потенциальных поставок в РФ военной номенклатуры со стороны Пхеньяна. Причем ряд серьёзных западных изданий согласно своим анонимным источникам пророчат встречу в сентябре между вождем КНДР Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным в Москве. Правда официальный Кремль данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.

А со слов Джейка Салливана, занимающего должность советника президента США, российская власть интенсифицировала переговорный процесс с руководством Северной Кореи по поводу военной поддержки первой. Причем переговоры пересекли воображаемый экватор и близки к завершению, о чем будет заключен рамочный договор в самое ближайшее время. И как предполагает американская разведка, окончательное решение будет подписано в Москве между лидерами союзнических государств. Разумеется американский политик не был бы настоящим американцем, если бы не пообещал "покарать" Пхеньян очередной порцией санкционных мер воздействия.

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Джейк Салливан стал самым молодым советником по национальной безопасности в истории американского правительства, заняв высокую должность в 44 года в январе 2021 года. Источник фото: rbk.ru





Но тут нужно сделать короткое отступление и вспомнить, что здравомыслие и присутствие в реальности покинуло американский истеблишмент в рамках гипотетического применения санкций. За насущными примерами далеко ходить не надо: сейчас запретительные меры со стороны Вашингтона для ряда стран не являются чем-то грозным и пугающим по причине того, что всё чем можно было воздействовать на "государства-изгои" из определения ряда американских политиков, уже применено и актуализировано.





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Два лидера на встрече во Владивостоке в 2019 году. Источник фото: google.ru







Пример Северной Кореи лишний раз подтверждает такие железобетонные выводы. Против последней текущие руководители "града на семи холмах" сделали все что можно: отключили приснопамятный SWIFT, ввели тотальный запрет на экспорт разномастных технологий, огранили торговлю на все "сущее", подвергли процедуре заморозки банковских счетов и лишили международных авиаперевозок. А речи о поставках продукции двойного или военного назначения и вовсе не идет. Поэтому совершенно нетрудно заподозрить Салливана в некой неадекватности и оторванности ситуации "на земле": очередными и внеочередными санкциями Пхеньян не напугать, нелепость такого решения сквозит в каждой букве словосочетания "новые санкции для Северной Кореи". Это как вместо традиционной судебной практики в тех же США вместо трех пожизненных сроков приговоренному огласить приговор о четырех новых пожизненных сроках.

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США постоянно расширяют список санкций против Северной Кореи. Один из последних таких "пакетов" был принят в 2020 году и коснулся шести юридических лиц и четырех кораблей. Источник фото: russian.rt.com





Перенесемся немного дальше и рассмотрим российскую СВО со стороны новых открывшихся возможностей. И действительно, группа таких стран как КНДР, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия, получили непревзойденный шанс поправить свое положение. Вашингтон в пылу противостояния с Россией на территории Украины словно забыл про эти государственные образования и давление на них стало меньшим. За 500 дней спецоперации Тегеран смог вступить в две международных организации - БРИКС и ШОС, "починил" дипломатические сношения с Саудовской Аравией, а те самые Шахеды по прообразу которых Россия создала свои Герани, стали военной витриной из мира камикадзе-беспилотинков и уже ряд стран выстроился в стройную очередь в попытках приобрести превосходное изделие иранской оборонки. Совсем нетрудно заметить, что СВО стала прекрасным "донором" всего хорошего для государства Аятолл.

Если же сравнить Иран и Северную Корею, то последняя в словах Вашингтона более "токсичная". Правда для Пхеньяна это мало что меняет: руководство Северной Кореи является последовательным и верным союзником Кремля и в отличие от Тегерана не пытается хоть как-то завуалировать свою любовь к "Матушке-России". Поэтому самый базовый вывод во всей этой истории, если Владимир Путин что-то "попросит" у Ким Чен Ына, то искомое со 146% вероятностью появится на просторах самой большой страны в мире.





Смех северокорейского лидера как бы говорит Вашингтону, где он видел американские запреты и ограничения. Источник фото: travelask.ru







А теперь непосредственно к теме заголовка - чем всё-таки государство Чучхче может помочь РФ. Для многих будет стремительным удивлением, но важней чем ракеты и снаряды Северная Корея может быть интересна России как массовый поставщик станков. Ведь если копнуть глубже, то без наличия тех самых средств производства невозможно не запустить очередную новую ракету, ни выпустить БПЛА, ни наладить иную технологическую деятельность. Поэтому свое станкостроение у Пхеньяна непременно есть. Из этого следует прямой вывод, ежели Россия получит "базовый комплект" для производства корейских станков на своей территории, то это станет тем самым критическим ударом для Украины, которой как мертвому припарка поможет новость о якобы предоставлении США тех самых оперативно-тактических комплексов ATACMS согласно заявлениям Financial Times.

Но и помимо станков сосед КНР может "выручить" российскую армию теми же снарядами. Погружаясь в недалекое прошлое мы увидим, что именно Советский Союз смог создать ВПК КНДР. Разумеется большинство калибров тяжелого вооружения двух стран будет совпадать. Но с началом нового периода в отношении двух лидеров союзных государств бурным потоком в ВС РФ могут хлынуть корейские снаряды.





Корейское изделие имеет явную схожесть с RQ-4 Global Hawk, который "made in USA" . Источник фото: Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"





Есть ещё одна позиция, где может быть Северная Корея не столь сильна как ОПК Тегерана, но имеет возможность поддать "задору" в БПЛА-подразделения российской армии. Так военные северокорейской армии совсем недавно продемонстрировали превосходные копии американских аналогов стратегических дронов. Пускай образчики Пентагона скорее всего окажутся по своим летным характеристикам лучше корейских реплик, но на лицо стремительное развитие северокорейских технологий.

Если речь вести о военной ракетной программе Пхеньяна, то тут сложно "заподозрить" в передаче управляемых реактивных снарядов, так как из-за ограниченного технологического потенциала по ряду современных технологий, северокорейские ракеты устаревшие при сравнении с российскими "коллегами".





Китайский противотанковый ракетный комплекс Red Arrow-12 - прямой аналог американского ПТРК FGM-148 Javelin. Источник фото: google.com





А теперь речь пойдет о "Джокере". Не секрет что под боком государства Ким Чен Ына существует такая геополитическая глыба как Китай. И Пекин используя азиатскую хитрость, может одним росчерком пера превратить Северную Корею в тот самый гигантский прокси-склад, где трудолюбивым корейцам надо лишь начертить на передаваемой китайской технике свой корейский иероглиф. И всё, какой-нибудь перспективный ударный дрон из-под Гуанчжоу будет передан российской армии с лейблом "сделано в Северной Корее". Не сложно догадаться, что может быть передан не только "пакет" разномастных БПЛА, но и иные высокотехнологичные "вещички" самого что ни на есть военного назначения.