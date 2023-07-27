Хорошо копировать умеет теперь не только Китай

В КНДР в аккурат к национальному празднику, отмечающему годовщину окончания войны в Корее, показали современные достижения в военной сфере республики. Так в сети появись кадры эксплуатации армейских беспилотников большого размера. Разведывательные и ударные БПЛА российскому высокому гостю, в лице которого выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу, показал лично глава КНДР Ким Чен Ын.

Первый дрон, представленный на выставке вооружений в Пхеньяне, значительно похож на своего американского "тезку" RQ-4 Global Hawk, относящемуся к классу стратегических беспилотников.

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Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"







Второй воздушный беспилотный аппарат был ещё интереснее: похожий на MQ-9 Reaper, корейский разведывательно-ударный БПЛА подтвердил способности к полётам и запускам ракет личным примером, предъявив навыки "по факту" в видео.

Сложно сказать, как так вышло, что корейские аппараты "до боли" похожи на американскую аналогичную технику, но появились эти БПЛА сразу после попадания в руки российских военных специалистов дрона Reaper, упавшего на дно морское после грубых ошибок операторов дрона, не сумевших справиться с управлением дорогостоящей и сверхсекретной техники во время разведывательного полёта над акваторией Чёрного моря.