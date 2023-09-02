Есть версии, что это очередное шоу "95-го квартала" для западных партнеров Киева

Пока украинское контрнаступление на Запорожской ЛБС буксует, а неосторожная акция раскрыла численность действительных потерь ВСУ в ходе российской спецоперации, в офисе президента восточноевропейской республики похоже решили устроить настоящее политическое шоу. Так Шевченковский районный суд Киева вместо ожидаемого домашнего ареста отправил за решетку на два месяца известного бизнесмена из Днепра - Игоря Коломойского. Правда последний может выйти досрочно, если у олигарха найдется "лишние" 509 млн. гривен.





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По требованию господина Коломойского, судебное заседание будет закрытым. Источник фото: google.com







Известный своими рейдерскими захватами всего того, что плохо лежит, Коломбийский получил обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины, а именно - мошенничество и легализация имущества, приобретенного преступным путем. Такую деятельность бывший патрон Владимира Зеленского осуществлял в периоде 2013-2020 годов, где нанес ущерба государству в 13 млн долларов. Помимо этого, используя свои возможности как бывшего владельца "ПриватБанка", ныне опальный олигарх выводил средства за кордон в промышленных масштабах.

Казалось бы, где официальный Киев и где настоящая взаправдашняя борьба с коррупцией, ведь даже украинская пресса без утайки пишет, что создание иллюзии противостояния взяточничеству как явлению, на самом деле является ничем иным, как показной фикцией на фоне скорого визита Зеленского в США. А Белый дом ждет и не дождется рассказов нынешнего главы Банковой об успехах противоборства с коррупцией в восточноевропейской республике.