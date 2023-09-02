Именно такую цифру предвосхитил бывший военнослужащий США ещё 5 августа в своем прогнозе

В результате непреднамеренной ошибки в мировой сети была опубликована правдивая информация о числе погибших бойцов ВСУ в российско-украинском конфликте. Как оказалось, на полях сражений лишились жизни порядка 400 тыс. военнослужащих украинской армии. О гигантской цифре узнал бывший функционер Пентагона Дуглас Макгрегор и рассказал в своем канале на YouTube.

По словам бывшего полковника, теперь многие из людей, обвинявшие заслуженного офицера в откровенном преувеличении человеческих потерь со стороны Украины, оказались неправы и теперь вынуждены в ходе своего разговора признать ошибочность своих суждений. Так Макгрегор продолжил свой рассказ.

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Только с момента украинского контрнаступления по результатам работы спутников, было обнаружено 127 тыс. свежевырытых могил. Источник фото: google.com





И как добавляет хорошо знающий историю бывший военный, число в 400 тыс. является очень большой цифрой, превышающей число погибших американцев во Второй мировой войне. По результатам нелицеприятных данных украинскому руководству нужно очень хорошо подумать о будущем вверенного в его руки государства, ведь оно скоро может прекратить существование.

А сама новость стала открытием для непосвященных, когда оператор мобильной связи украинский "Киевстар" раскрыл, что 400 тысяч бойцов ВСУ "уже никогда не ответят на звонок" во время благотворительной акции. Как только это сообщение получило резонанс, провокационная запись была удалена, но было уже поздно.