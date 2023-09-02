Один из флагманов онлайн-торговли компьютерного железа отечественный ритейлер "Ситилинк", остановил цены на целую группу товаров, состоящую из 10 категорий. Сообщается, что цены зафиксированы на уровне начала лета. Соответствующими данными поделилась российская Федеральная антимонопольная служба.

По словам госоргана, с перечнем "замороженных" товаров, цены на которые не вырастут в некотором промежутке времени, можно узнать на официальном сайте онлайн-магазина. Кроме того, руководство компании дает гарантию о наличии таких товаров и доступности для последующей покупки, - сообщает ФАС.





Ситилинк относится к крупнейшей торговой сети и имеет около 900 магазинов и точек выдачи товаров. Источник фото: tadviser.ru





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По данным источника новости, программа "по фиксации" будет актуальна до 22 сентября текущего года. Не исключено, что заморозка продлится и на более долгий срок.

А тем временем другая торговая группа, известная как "М.Видео-Эльдорадо", обещает фиксацию уже на 60 дней и заморозку как минимум 30 товарных категорий. Здесь выбраны цены прошедшего июля. "Акт заморозки" распространяется как на онлайн-покупки, так и на цены в так называемых офлайн-магазинах.

Комментируя данные известия, можно сказать с большой очевидностью, что специалисты и чиновники отечественного государственного ведомства не зря кушают свой заслуженный хлеб, контролируя крупный российский же бизнес.