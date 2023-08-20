В ходе боя он смог поразить до взвода бойцов ВСУ

Российский снайпер с помощью "антиматериальной винтовки" крупного калибра ОСВ-96 смог подбить два броневика принадлежности украинской армии и попасть в 20 военнослужащих ВСУ. Причём смог это сделать с расстояния, недоступного обычным марксмановским винтовкам пехотных подразделений в 1700 метров.

О дальнобойности и боевой эффективности в интервью с корреспондентом РИА Новости отечественного образца высокоточного оружия рассказал официальный представитель "Высокоточные комплексы". По словам сотрудника компании, в зоне проведения российской спецоперации на Украине, высококвалифицированный снайпер ВС РФ показал настоящий "мастер-класс", выбив две единицы ББМ и пехотный десант ВСУ в составе до взвода.

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Созданная тульскими специалистами и принятая на вооружение в 2000-ых годах как образец дальнобойного и высокоточного вооружения, тактико-технические характеристики винтовки позволяют высокоэффективно использовать её в сегодняшнем дне. Максимальная прицельная дальность составляет до 1800 метров. Источник фото: topwar.ru





А тем временем в российские оружейники представили наследника легендарного ОСВ-96: снайперскую винтовку МЦ-572 "Астарта", созданную в ЦКИБ СОО под патрон 12,7×108.

Во время тестовых стрельб дальнобойный образец показал непревзойдённую кучность и точность, попав с расстояния в 100 метров в 1,5-сантиметровый круг пятью выстрелами. Что в сравнении со знаменитой винтовкой Barrett M82 "made in USA" является непревзойдённым превосходством.