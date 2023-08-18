Российский образец в 4 раза точнее: с помощью "Астарты" опытному стрелку удалось уложить 6 пуль в круг радиусом 0,75 см

Не едиными ракетами и заставляющими стыть кровь жилах натовских аналитиков "Ланцетов" силён российский ОПК. Так на просторах специализированной выставки "Армия-2023" отечественный производитель показал высокоточную снайперскую винтовку "Астарта". По заявлениям официального представителя оружейной компании, занимающейся разработкой стрелкового оружия, передовая антиматериальная винтовка "made in Russia" превосходит по своим боевым характеристикам всемирно известного конкурента из-за океана - Barrett M82, стоящей на вооружении самых элитных отрядов американского спецназа.





реклама

Для удобства высококвалифицированного пользователя-стрелка винтовка полностью эргономичная благодаря наличию регулируемого приклада. Источник фото: ria.ru





Российский образец калибра 12,7-мм, созданный в стенах дочки Ростеха - холдинга "Высокоточные комплексы", стоит чувствительно меньше, чем самозарядная крупнокалиберная винтовка из США. И по словам сотрудника фирмы, производящей российский аналог, обладает схожими характеристиками, а в чём-то даже значительно превосходящими, позволяющими называть её полноценным "киллером" Баррет'ов.

В западной классификации подобные винтовки относятся к "антиматериальным" - грубо говоря, способным поражать не только живую силу в "тяжёлых бронежилетах", но и бронированную технику и цели за укрытиями.

Российская винтовка оснащена длинной планкой Пикатинни для установки различных вариаций дневных или ночных оптических прицельных приспособлений с возможностью использования снимаемого глушителя.