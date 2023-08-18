Военнослужащего украинской армии беспокоит возможность России самой производить танки, ракеты, артиллерию

На Украине есть ещё люди, оценивающие обстановку здраво: на удивление, это не опальный диссидент русофил, а действующий военнослужащий ВСУ в офицерском звании. Так командир одного из отрядов украинской аэроразведки Андрей Серган смог в прямом эфире "Апостроф Live" заявить, что его страна проигрывает в противостоянии с Россией. Ставший в мгновение ока "вирусным", фрагмент с заявлением уже распространился по мировой паутине.

по версии Сергана, вся соль ситуации в том, что не Украина работает в три смены, не Украина обладает способностью создавать и выпускать полностью свои танки, ракеты и артиллерийские системы. И всё это - проблема. Поэтому не стоит "излучать" неестественное удивление, когда "внезапно" Россия объявит уже своё контрнаступление, а она обязательно объявит, заверил украинский офицер.

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Разрушенный Танк 93-й бригады в боях за н.п. Пески. 2014 год. Источник фото: entercigr.livejournal.com







Резюмировал свое "прозрение" он фразой по время и ресурсы, которые в России водятся в изобилии, где последняя легко будет продолжать боевые действия. А что касается Украины, то она лишена как одного, так и другого.

Между тем западная так называемая коалиция "друзей Украины" вовсе не спешит в своих желаниях помочь последней. Движения с передачей как американских истребителей F-16, по задумке официального Киева способных "перевернуть" шахматную доску противостояния с Россией, как и с современными танками в товарных количествах - поставлены на неопределённую паузу. А все попытки надавить, как это было на саммите НАТО в Вильнюсе, вызвали всё большее отторжение на Западе. К тому же Зеленскому нечего "предложить" антироссийской коалиции государств: не дойти за 60 дней своего контрнаступления даже до первой линии Суровикина - это провал с какой стороны не посмотри в глазах Белого дома и его партнеров.