А вообще обещанного три года ждут

ВСУ не стоит ждать передачи F-16 на исходе 2023 года, а когда начнётся следующий год, то американские истребители если и прибудут на Украину, то не раньше весны. Это официальное заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Но дабы не расстраивать, ждущих как манны небесной, воздушной техники с лейблой "made in USA", сторонников якобы тотального превосходства американской техники над российскими вооружениями, в том числе и самолётами, Киев всячески поддерживал уверенность в потенциально скорых поставках, обещая разные сроки, даже "грозясь" получить F-16 прямо "вот сейчас" - то есть в конце августа.

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Кроме того, для украинского обывателя доводилась ложная информация, де, мол, лишь по причине отсутствия американского истребителя в небе, у ВСУ очень большие проблемы в противовоздушной обороне: а якобы после получения и скорейшего появления на просторах пятого океана "Боевых соколов", то воздушное превосходство будет "тотальным", тем самым нивелируя угрозу российских ракет и дронов-камикадзе.





Источник фото: google.com







Мечты мечтами, но условный объединённый Запад не очень-то и спешит передать то самое по мнению Украины "вундерваффе". В США же прямо заявили, процесс передачи такой боевой машины - дело непростое и совсем небыстрое. А для полноценных поставок "всего лишь" нужно подготовить украинских лётчиков, создать необходимую инфраструктуру и обучить грамотный наземный технический персонал. А всего этого на просторах Украины нет от слова совсем и вряд ли очень быстро появится.

И что известно на данный момент, даже с первой частью "плана по F-16" есть серьёзные проблемы: абсолютное большинство украинских пилотов не знают английского на достаточно уверенном уровне, чтобы пилотировать того самого "Сокола". А ещё Россия нанесла удар гиперзвуковым "Кинжалом" по потенциальному месту нахождения украинских молодых пилотов, готовых научиться управлять американским истребителем.