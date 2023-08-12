Сомнительная слава для якобы "самой лучшей БМП"

Американский портал The Messenger рассказал о новом сомнительном достижении, полученным американской БМП Bradley. Так по информации издания, бронетехника с производственной маркировкой "made in USA" удостоилась звания "самая часто поражаемая западная бронетехника в зоне СВО".

Стало известно, что не менее 20% переданных западными странами гусеничных машин, были выведены из строя только за первые 14 дней украинского контрнаступления. Мессенджер сообщает о разрушенных до состояния полного разрушения порядка 23 Bradley, 20 единиц получили существенные повреждения, ещё 5 были просто оставлены на поле боя.

реклама





Выведенная из строя Брэдли Хуситами в Йемене. Источник фото: google.com







Настоящим бичом для американской техники стал разведывательно-ударный Ка-52 “Аллигатор”, поражающий украинскую бронетехнику на значительном удалении в безопасности для себя благодаря дальнобойным противотанковым ракетам, в том числе и передовому "изделию 305".

А тем временем Украина ждёт помимо новых партий устаревшего гусеничного БМП (всего Пентагон обещал передать в ВСУ 190 Брэдли) и не менее старые танки Leopard 1A5, где бельгийцы решили заменить систему управления оружием на свою собственную разработку, по итогу ставшей худшей копией своего немецкого "оригинала" по части СУО.