Свобода мысли и свобода слова во всей красе на Западе

В Великобритании стараясь следовать современному тренду, положенному гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году в США во время жёсткого задержания полицейскими, стараются не отставать от новомодной повестки, и уже дотянулись до классических литературных произведений, якобы нарушающих современные принципы толерантности. Об участившихся случаях "редактуры" учебных программ рассказало издание Times.

Так журналисты редакции привели пример, что школьные заведения Британии начали исключать ряд литературных рассказов и повестей. Как минимум 23 колледжа и школы "похвастались" подобными действиями.

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Книга нобелевского лауреата Джона Стейнбека "О мышах и людях" была изъята из школьных библиотек и запрещена для изучения: во всём виноват текст произведения, где глазами современных английских цензоров были найдены негативные стереотипы и "расистские замечания".

Не обошли вниманием и творение современной детской писательницы Аннабель Питчер, получившей ряд литературных премий. В "Моя сестра живет на каминной полке" герой, исповедующий ислам, показан слишком "стереотипным" и не соответствующим сегодняшней "действительности".