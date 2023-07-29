Новейшей российской ракетой вооружены в том числе улучшенные "Аллигаторы" - Ка-52М

У России на СВО появились обновлённые ударно-разведывательные вертолёты Ка-52М "Аллигатор" со способностью запускать перспективные ракеты "Изделие 305". Новый российский воздушный боеприпас несёт серьёзную угрозу для ВСУ считают в Forbes.

В частности по мнению журналистов журнала, передовой реактивный снаряд способен выполнять высокоэффективные миссии на большом удалении от места запуска.

реклама

Помимо стандартной лазерной системы наведения, БЧ военного изделия может задействовать в зависимости от ситуации тепловизор в плотной "гибридизации" со спутниковыми сигналами.









Источник фото: topwar.ru





Примером такого использования иностранные репортёры называют запуск по цели вне прямой видимости, когда к обнаруженному объекту ракета двигается по заранее введённым координатам, а на последнем участке траектории включается тепловизор для финальной идентификации и поражения.

ЛМУР относится к классу управляемых ракет "воздух-поверхность", благодаря высокой скорости догоняющая любую наземную цель. Максимальный радиус пуска "Изделия 305" составляет 14 км.

В будущем помимо вертолётов Ка-52М и Ми-35, этими ракетами будут вооружены российские ударные дроны, возможно даже БПЛА-компаньон Су-57 - тяжёлый беспилотник С-70 "Охотник".