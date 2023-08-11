Кажется эта Европа издевается - несите "другую"

Как оказалось, украинская классика жанра, именуемая колесом "перемога - зрада", продолжает своё "победное шествие": ВСУ получат не менее 50 танков Leopard 1 в модернизации А5. Но есть "нюанс": фирма-производитель, выкупившая свои машины у бельгийской OIP Land, получит обратно версии с "даунгрейдом". Ведь как иначе назвать систему управления вооружением, уступающую даже базовому заводскому комплекту?





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Бельгийские версии Leopard 1A5, предназначенные для ВСУ. Источник фото: aa.com.tr







История вопроса. В 1990-ых бельгийские военные отчего-то решили, что они лучше знают как обновить и сделать ещё более эффективней немецкие "Леопарды". Поэтому вместо стандартной версии СУО (система управления оружием) внедрили собственную разработку - SABCA. И когда такие модели уже выкупили для своей армии канадские вооружённые силы, то уже военных Оттавы не устроили боевые характеристики бельгийской электроники. И пришлось уже канадскому правительству изрядно потратиться для переоборудования германских "Leopard" на классическую СУО EMES-18.





Источник фото: flickr.com







Разумеется, для сил ВСУ никто подобные работы бесплатно выполнять не будет. Поэтому украинская армия получит "бельгийский вариант".

Но и это ещё не всё: из более 50 машин часть находится в неудовлетворительном состоянии, 20-ть из которых невозможно починить даже силами специалистов материнской Rheinmetall. И вероятней всего, они будут использованы в качестве доноров для более исправных образцов.

Разумеется один батальон устаревших Леопардов ещё первой ревизии не сможет сделать погоды ни при контрнаступлении, ни при оборонительных действиях. Тем более на Купянском направлении намечается крупный прорыв украинских защитных линий.