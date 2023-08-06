Вероятней всего одна из таких ракет скоро окажется в целом состоянии в одном из исследовательских НИИ России

Текущий глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ВСУ были переданы французские дальнобойные ракеты класса "воздух - поверхность". Реляции об этом опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Во время церемонии награждения военнослужащих в День Воздушных сил ВСУ, глава Банковой расписался на одной из ракет SCALP.

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Источник фото: missilery.info





Новость о том, что Париж несмотря на угрозу последующей эскалации украино-российского конфликта всё-таки решится передать украинской армии свои новейшие реактивные снаряды, стало известно ещё во время встречи НАТО в Вильнюсе в минувшем июле. Именно на саммите Макрон не опроверг факт передачи новейшего ракетного вооружения официальному Киеву.

По словам журналистов Reuters, Украина получила по меньшей мере 50 дальнобойных снарядов, переоборудованных для использования с советских истребителей, стоящих на вооружении в ВВСУ.

SCALP-EG - прямой аналог британской ракеты Storm Shadow, переданной ВСУ непосредственно от Великобритании.

Именно британская ракета попала "на стол" военных инженеров российского тыла, которые благодаря обратному инжинирингу узнают все секреты передового западного вооружения.