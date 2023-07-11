Франция имеет желание поделиться с Украиной своими высокоточными образцами ракетного вооружения. Так в ВСУ будут переданы ракеты SCALP с дальностью пуска в 300 километров, рассказали в издании AFP.
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Свое примечательное заявление лидер пятой республики сделал по прибытию на саммит НАТО в Вильнюсе в Литве. По мнению французского президента, такие ракеты должны серьёзно помочь в буксующем украинском контрнаступлении. Французская "высокоточка" должна поражать важные военные цели в глубине российских тылов.
"SCALP" рядом с носителем. Источник фото: missilery.info
Многого тут не скажешь, но однозначно Эмманюэль Макрон не любит читать свежую европейскую прессу, да и все газеты в принципе. Иначе бы он узнал, что передовое совместное детище англо-французской разработки малозаметная дальнобойная ракета "Storm Shadow", уже доставлена в Москву несмотря на всё противодействие украинского спецназа, и со всем вниманием к деталям изучается российскими военными специалистами. В скором времени будут сделаны соответствующие выводы и весьма вероятно секреты "Теневого шторма" будут не только раскрыты, но отправлены "по цепочке" другим интересантам, таким как Китай, Иран, Северная Корея.
И возможно подобную участь ожидает и тот самый SCALP, являющийся аналогом Storm Shadow. Но уже всем давно понятно, что государственный лидер Франции не предпочитает учиться на чужих ошибках, свои "грабли" ему куда ближе.