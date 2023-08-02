Командование Пентагона одновременно напугала и восхитила боевая эффективность российского дрона-камикадзе

Пентагон дал старт программе по оперативному оснащению военнослужащих американской армии БПЛА ударного образца. Такое стало возможным на фоне успеха российского "Ланцета" во время сражений на СВО. Российский боеприпас одинаково успешно борется как с личным составом, так и с тяжело бронированной техникой НАТО, переданной украинской армии.

Название "миссии" перспективного вооружения с трудно выговариваемым названием Low Altitude Stalking and Strike Ordnance переводится как преследование на малых высотах. Потребность в программе LASSO является для бойцов армии США чрезвычайно срочной. Американцев удивила важность беспилотного вооружения в российско-украинском конфликте.

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Switchblade 600. Источник фото: topwar.ru







Как пояснили в головном офисе, занимающимся разработкой проекта, комплекс LASSO должен использоваться и переноситься солдатами армейской группировки США. Как только на горизонте замаячит необходимая цель, оператор дрона с помощью специального "ружья" выстреливает дрон, выбирающий и отслеживающий цель посредством датчиков, работающих в инфракрасном и электрооптическом диапазонах.

Первый такой БПЛА должен поступить на вооружение пехотных бригад уже в следующем году.

В одной из недавних операций непосредственно на ЛБС, "Ланцет" поразил дорогостоящий ЗРК "IRIS-T".