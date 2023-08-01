Цена полностью укомплектованной батареи ЗРК IRIS-T равняется 140 миллионов евро

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" бич не только для германских танков "Леопард" и американских БМП "Брэдли", но и более дорогостоящих и редких ЗРК западного производства. Так ТГ-канал "Днепровский рубеж" разместил видеоряд поражения зенитного комплекса IRIS-T российским БПЛА.

Разведчики ВС РФ вывели из строя пусковую установку такого комплекса.

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Источник фото: скриншот из видео vk.com





По ряду поступившей информации, это уже не первый подобный IRIS-T, записанный на счёт барражирующего боеприпаса семейства "ланцетовых". В прошлом сражении была атакована и успешно разрушена РЛС-станция "Айриса".

И как считают западные военные эксперты, именно высокотехнологичный немецкий ЗРК относится к самому передовому комплексу ПВО, стоящему на вооружении украинской армии.

Класс работы зенитной установки попадает под статус "малой и средней дальности". Цена за боеготовую батарею составляет несоизмеримые 140 миллионов евро.





Источник фото: скриншот из видео vk.com







Бундесвер вознамерился передать в ВСУ 8 таких установок ПВО. Но на текущий момент Киев заявил о получении лишь двух.

Разумеется в Берлине в курсе, что их бюджет, как и наличие собственно в военных "закромах" IRIS-T, не бесконечны. Поэтому после прочтения таких новостей лишний раз задумаются, а стоит ли забесплатно передавать вооружение стоимостью много миллионов долларов стране, не очень-то ценящей такую помощь и способной даже ненароком передать её российским войскам? А ведь передовая IRIS-T это не "какая-нибудь" шведская БМП.







