Гражданский чиновник лучше всех понимает в военных вопросах

На целых 12 месяцев западные государства запоздали с передачей украинской армии американских истребителей F-16, придерживается мнения со скандалом уволенный главный дипломат в экс-статусе министра иностранных дел Радослав Сикорский.

По мнению Сикорского, позволившего в своё время нелицеприятные комментарии в адрес польско-американских отношений, год назад ВСУ должны были получить F-16 - именно тогда был подходящий момент.

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Теперь же, всё воздушное пространство Украины потеряно для авиации ВВСУ, считает отставной политик.





Источник фото: rg.ru





Мысли мыслями Сикорского, а вот по мнению главного дипломата уже РФ, главы МИД Сергея Лаврова, попытка передать ВСУ F-16 будет прямо обозначать ядерную опасность со стороны западных государств для России. Ведь американский истребитель в одной из своих модификаций способен использовать ядерные бомбы.

Вполне вероятно что на Западе все кому надо услышали и не собираются из-за Киева устраивать ядерный апокалипсис всему земному населению.

Тем временем Зеленский, неудачно посетивший один из командных пунктов в Днепре, вызвал незамедлительный удар российских сил, разрушивших административное здание, "засветившиеся" в результате визита украинского президента.