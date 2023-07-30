Никогда Штирлиц не был так близок к провалу

Украинский лидер Владимир Зеленский совершенно случайно мог "засветить" координаты расположения командного центра ВСУ, после чего последний был незамедлительно уничтожен ВС РФ. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Центра политики и безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для газеты Asia Times.

Президент Украины находится под прицелом российских спецслужб перманентно, поэтому не стоит удивляться, что поездка в Днепропетровск позволила силовикам из России догадаться о местоположении управленческого бункера.

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Источник фото: news.ru







28 июля Зеленский лично вручил наградной пистолет главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и провёл рабочие встречи с Кириллом Будановым и Александром Сырским. После ухода главы Банковой из убежища строение атаковали ВКС РФ, разрушив командный центр.

Информация о ракетных атаках по такому пункту появилась вечером этого же дня.

Как отмечается в публикации, российская ракета оказалась настолько точной, что угодила ровно в место размещения силовых структур украинской стороны, разрушив только место (левую сторону), где проходили оперативные заседания. Соседние постройки при этом не пострадали.