Трофей достался военнослужащим 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии

Несколько заслуживающих доверия источников дают своё подтверждение о захвате шведской БМП CV90. Достаточно современную машину "затрофеили" военнослужащие 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии в результате жарких сражений на Старобельской ЛБС.

На данный момент известно о повреждении только трёх БМП такого типа. Самая первая была разбита в боях на векторе Сватово - Кременная. Вероятней всего именно с этого направления и попала в руки российских солдат. Есть и видео поражения из пехотного гранатомёта одной из Strf 90.

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Источник фото: sv.wikipedia.org







По официальным данным из армейских закромов шведской армии планировалось отправить в украинскую по меньшей мере 50 таких бронемашин. По данным ТГ-канала "Рыбарь", большинство этих БМП перевозили по ж\д ветке через словацкую республику.

По мнению западных масс-медиа, CV90 отводилась роль "царицы" среди БМП всего мира: из-за якобы уникальной защищённости (для класса таких машин разумеется), высокой мобильности и ощутимой огневой мощи.





Та самая. Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"





Наиболее вероятно относительно целая CV90 уже на пути в Москву, где её с нетерпением ждут профильные специалисты. Современную бронемашину разберут так тщательно, насколько это будет возможно. По результатам сборки-разборки у "шведки" обнаружатся слабые места, которые очень скоро станут ещё более уязвимее и податливей для русского оружия.

Шведская Стридсфордон 90 относится к классу БМП, проходящих армию в местной службе с 1993 года. Из основного вооружения в корпусе гусеничной машины установлена 40-мм пушка и один пулемёт калибра 7,62-мм.





До момента "пленения". Источник фото: ТГ-канал "Силовики"







Броня способна устоять перед выстрелами из 30-мм пушек в отличие от не прошедшего такую проверку американского БМП "M2A2 Bradley ODS-SA" даже с установленным дополнительным бронированием.