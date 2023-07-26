И это даже не средний калибр российского пушечного вооружения

Стойкость и проворство на поле боя американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA оказались "слегка" преувеличены. Оказывается, 30-мм мелкокалиберный боеприпас, выпущенный из советской пушки 2А42 ещё 1980-го года выпуска, оказался смертельно опасным для заокеанского БМП.

Так ТГ-канал "Военный обозреватель" загрузил в мировую паутину видеоматериал, на котором показываются последствия попадания 30-мм выстрелов в американскую БМП, стоящую на службе в ВСУ.

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Источник фото: rg.ru





Снаряд, выпущенный из малокалиберной пушки, устанавливаемой в российские БМП и БМД, пробил не только основную броню башни, но и дополнительную защитную пластину, повредив 25-мм орудие M242 Bushmaster бронемашины и пусковую установку ПТРК BGM-71D TOW II.





Источник фото: скриншот из видео





Но это ещё не все повреждения: на технике оказались выведены из строя оптика наводчика и командира, как и зафиксировано пробитие десантной "рубки".

До этого в различных специализированных изданиях фигурировала информация, якобы на волне модернизации защиты тяжёлого БМП, в M2A2 повысили уровень бронирования, позволяющий выдерживать атаку БМП-2 и БМД-2 Советской Армии. Но оказалось, что только "показалось".

В мировой сети интернет уже вовсю распространяется видео, где видна группа поврежденных Bradley под Ореховым.







