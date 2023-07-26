Не умеешь создавать правдоподобные фейки - не берись

Что такое топорная военная пропаганда и некачественно сделанная дезинформация, успели убедиться внимательные и эрудированные читатели британского The Sun. Оказывается, если вместо правильной информации подавать непроверенную или ошибочно описанную, никто не пройдёт мимо и укажет на профнепригодность "акулам пера". Так британскому коллективу журналистов показали на грубые недочёты в материале редакции, когда стремительную атаку российского "Ланцета" по германскому танку Leopard назвали не иначе как ударом украинского дрона-камикадзе по российскому тяжёлому танку.





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Источник фото: rg.ru





Об уровне работы с информацией британского таблоида первым сообщил ТГ-канал "Военкоры Русской Весны". Сразу под видеоматериалом появились язвительные комментарии пользователей сайта британской газеты.

Пользователь под ником gapoland6274 возмутился уровнем некомпетентности автора публикации и пожелал тому подписать свое имя и фамилию под материалом для публичного порицания. Разумеется неприятно удивила автора комментария и неспособность военного журналиста Островного королевства узнать основной танк НАТО в кадре.

Другие внимательные читатели указали, что на видео есть и другой подбитый немецкий "Леопард 2A6".

То самое видео, где боевую работу российского Ланцета британские "специалисты" спутали с атакой безымянного украинского дрона на якобы российский танк, подозрительно напоминающий очертаниями немецкий Leopard 2.