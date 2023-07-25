Не ходите немецкие кошки в "Африку" гулять

Башенная броня немецкого "Леопарда" оказалась не готова противостоять российскому дрону-камикадзе семейства "Ланцет". Удар беспилотника был такой силы, что башня Leopard 2A6 была пробита на вылет. Случай, где дрон смог пробить оба борта, произошёл на Запорожской ЛБС.

Во время дневного времени суток украинские гусеничные машины не придумали ничего лучше, как остановиться на грунтовой дороге, будучи сразу обнаруженными с воздуха разведывательной "птичкой" россиян. Как только техника была идентифицирована, в место импровизированной стоянки прилетел барражирующий боеприпас от концерна "Калашников".

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Источник фото: ura.ru







Дозорный танк после попадания "Ланцета" в часть кормы получил возгорание дымовых боеприпасов, находящихся на корпусе бронемашины. По видео это хорошо видно. Наиболее вероятно, после встречи с российским дроном, "немцу" может понадобиться эвакуационная команда - после такого попадания воевать без тщательного ремонта не получится.

Особой похвалы также должен удостоиться "Иксовод" - оператор барражирующего Ланцета, сумевшего во время сложных погодных условий точно навестись в слабые зоны техники НАТО.





Источник фото: скриншот из видео vk.com







К слову, последняя неделя для "Леопардов" выдалась непростой: только за последние 48 часов ВСУ лишились по меньшей мере не менее 7 германских тяжёлых машин.







