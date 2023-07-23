Оружия и боеприпасов нет, но вы держитесь

Запад ошибся в своих расчётах, положившись на "мужество и воинскую смекалку" украинских воинов, якобы имея такие достоинства, способных преодолеть свою слабую подготовку и дефицит необходимого вооружения для успешных боевых действий. Прогноз не сбылся. О неприятной ситуации для западных кураторов неудавшейся воинственной политики решило рассказать известное издание The Wall Street Journal.





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Источник фото: gazeta.ru







Как делают вывод американские журналисты, украинскую находчивость и смелость встретили "обыкновенные" бескрайние поля русских мин, железобетонные укрепления и колоссальное превосходство ВКС РФ. С такой мощью украинские войска не сумели справиться, а их летнее контрнаступление застопорилось, так и не достигнув видимых успехов, подвели итог в газете.

Немногим ранее уже в российском оборонном ведомстве известный российский генерал-лейтенант Конашенков рассказал, что за последние сутки в ходе неудавшихся атак украинской армии были выведены из строя или полностью разрушены не менее семи "Леопардов" и пяти американских "Брэдли".

А бывший отставной американский теоретик и практик военного дела Дуглас Макгрегор прямо заявил, что в августе ВСУ могут лишиться резервов и на харьковском направлении.