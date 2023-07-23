Украинская армия шаг за шагом перемалывается жерновами российской армии

За последние сутки российская армейская группировка вывела из строя не менее семи германских танков Leopard и десять БМП Bradley. Иностранная техника была разрушена во время боёв на запорожском и южнодонецком направлениях. О потерях в рядах украинской армии проинформировал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ.

Помимо "Леопардов" и гусеничных "Брэдли", ВСУ потеряли ещё 5 ББМ, 5 гражданских машин, поражённую Ланцетом пушку М777 и гаубицу "Мста-Б".

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Источник фото: russian.rt.com





Между тем отставной полковник британской армии Ричард Кемп в своем интервью для издания Telegraph рассказал, что украинской армии остаётся лишь использовать стратегию Первой мировой войны, пытаясь провести лобовые атаки на феноменально укреплённые оборонительные позиции русских. ВС РФ вовремя совершили перегруппировку в Херсонской и Харьковской областях, "поменяв" территорию на время, тем самым успев "углубиться" в землю, выстроив бетонные укрепления под защитой бескрайних минных полей. И вот через этот протяжённый крепостной "русский вал" нужно проникнуть русской армии. Причём позиции российской армии нельзя обойти где-то "по флангам". Именно отсюда у ВСУ колоссальные потери в живой силе и западной технике.