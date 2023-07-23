А дальше возможны варианты не очень "удобные" для Киева

Накатываясь непрекращающимися волнами на российские оборонительные порядки в Запорожской области, и так же рассыпаясь в потерях западной техники и живой силы, украинская армия планомерно подходит к своему частичному истощению. Но ситуация для ВСУ станет критической, когда ВС РФ, словно жернова, перемелют последние резервы ВСУ под Харьковом. Именно такой негативный "тренд" в своих предсказаниях увидел бывший боевой офицер армии США Дуглас Макгрегор. Своими пророчествами касаемо судьбы ВСУ на Харьковской ЛБС экс-советник Пентагона поделился в авторском ролике на видеохостинге в ютьюб.





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Источник фото: crimea.ria.ru







По мнению отставного полковника, российская армия неожиданно может окружить миллионный Харьков уж в этом августе. Как только это случится, военнослужащим МО РФ останется только лишь дождаться контратаки финальных резервов украинской армейской группировки. И всё то же самое повторится что с украинскими отрядами на Запорожском направлении: запасные части на Харьковской ЛБС окажутся между российскими молотом и наковальней, превращённые очень быстро в песок бесчисленных потерь.

Немногим ранее отставной командир НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что русские только того и ждут, как ввести свой "засадный полк" количеством в 100 тыс. человек в спину украинскому контрнаступлению.