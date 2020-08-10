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Интересные и полезные товары с Aliexpress: шлюз для создания умного дома от Xiaomi, WS Bluetooth наушники Baseus WM01, медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick и другие

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Шлюз для создания умного дома от Xiaomi. Цена: US $19.98 - 21.65

Это шлюз для создания умного дома от Xiaomi для создания интеллектуальной связи с бытовыми устройствами, голосовым, дистанционным и автоматическим управлением. Максимально к данной модели шлюза можно подключить 32 различных устройства. Беспроводное подключение к шлюзу работает по Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 ГГц, Zigbee 3,0, Bluetooth 5,0. Размеры устройства: 90 х 25 мм.

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Беспроводной геймпад Baseus. Цена: US $27.68

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Перед вами беспроводной геймпад Baseus совместимый с PC и Nintendo Switch. Корпус данной модели беспроводного геймпада выполнен в эргономичном прозрачном дизайне. На борту геймпада имеется вибромоторчик с возможностью регулировки силы вибрации. Перезаряжаемый аккумулятор геймпада имеет емкость 550 мАч. Размеры геймпада: 15.6 х 10.1 х 6.48 см.

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Изогнутый монитор HUGON. Цена: US $195.99

Перед вами изогнутый монитор HUGON с диагональю экрана 27 дюймов. Частота обновления составляет от 144 Гц до 165 Гц. Разрешение экрана у данной модели монитора составляет 1920 х 1080 точек при соотношении сторон 16:9 и шаге пикселя 0,248 мм. Угол обзора составляет 178 градусов. Время ответа составляет 2 мс. Данный монитор обладает высокой энергоэффективностью при низком потреблении электроэнергии.

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WS Bluetooth наушники Baseus WM01. Цена: US $16.49

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Это WS Bluetooth наушники Baseus WM01 с умным шумоподавлением. Амбушюра данной модели беспроводных наушников выполнены из высококачественного силикона. Полная зарядка наушников в течение 1,5 часов обеспечит комфортное использование наушников в течение 5 часов при 70% уровне громкости звука. Заряда наушников в режиме ожидания хватит почти на 250 часов. Максимальная дистанция связи наушников с вашими гаджетами составляет 10 метров.

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Медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick. Цена: US $37.79 - 38.56

Перед вами медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick с четырехъядерным процессором Quad-core Cortex-A53 2,0 ГГц. Разрешение изображения на выходу у данной модели медиаплеера 2K FHD + HDR. На борту плеера операционная система Android TV 9.0, графический процессор Mali 450, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Модель поставляется с голосовым пультом дистанционного управления.

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Powerbank на 40000 мAч. Цена: US $33.17 - 35.34

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Это powerbank на 40000 мAч с поддержкой функции быстрой зарядки. Корпус данной модели портативного аккумулятора выполнен из высококачественного пластика. Входной интерфейс аккумулятора представлен двумя входами: Type-C и Micro USB, а выходной интерфейс пятью различными выходами. Масса аккумулятора составляет 500 г. Размеры аккумулятора: 155 х 76 х 45 мм.

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Робот-мойщик окон. Цена: US $153.88 - 189.98

Перед вами робот-мойщик окон от компании Xiaomi. Корпус данной модели робота-мойщика выполнен из высококачественного ABS-пластика. Емкость аккумулятора робота-мойщика составляет 650 мАч. Для работы от сети имеется кабель длиной 8 метров. При работе робот создает разряжение от  2600 до 3400 Па. Мощность робота составляет 800 Вт. Габаритные размеры робота: 290 х 135 х 85 мм. Масса 1,14 кг.

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Центр Купонов АлиЭкспресс 

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