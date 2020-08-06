Перед вами умный браслет Xiaomi Mi Band 4 с функцией NFC. Данная модель браслета оснащена цветным сенсорным AMOLED дисплеем, трехосевsми гироскопом и акселерометром, обладает водостойкостью на глубине до 50 метров. Браслет может работать без подзарядки до 20 дней, при этом мониторит состояние вашего здоровья, активность, занятия плаванием и позволяет без особого труда пользоваться бесконтактной оплатой NFC.

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Это bluetooth колонка JBL FLIP 5 с защитой от воды по стандарту IPX67. Емкость батареи данной модели колонки составляет 4800 мАч, что позволяет слушать музыку в качественном фирменном звуке до 12 часов без подзарядки. Ассортимент представлен широкой цветовой гаммой. Корпус колонки выполнен из высококачественного пластика. Это отличный девайс для отдыха и развлечений.

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Перед вами механическая игровая клавиатура Xiaomi MIIIW 600K с полной раскладкой на 104 клавиши. Корпус данной модели клавиатуры выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. Подсветка клавиатуры работает в 6 режимах. Эргономичный дизайн с углом наклона клавиатуры 8 градусов заметно облегчает долгое использование и оставит запястья в расслабленном состоянии. Клавиатура поставляется с USB-кабелем длиной 1,8 м.

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Это чехол-адаптер для подключения ssd m2 выполненный в прозрачном дизайне с алюминиевым сплавом. Радиатор адаптера хорошо соприкасается с диском, что обеспечивает его надежное охлаждение. Адаптер работает без драйверов и внешнего источника питания, а также поддерживает протокол UASP и функцию отделки. Размеры адаптера составляют 108 мм х 34 мм х 11,5 мм.

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Перед вами потолочная светодиодная люстра BLUE TIME с пультом дистанционного управления. Данная модель светодиодной люстры может работать от сети с напряжением от 90 до 260В. Корпус люстры выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. В ассортименте представлены люстры мощностью 36, 72 и 108 Вт, а также различным количеством светодиодных дужек. Размеры люстры на 8 дужек составляют 90 х 70 х 19 см.

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Это мощный перезаряжаемый светодиодный фонарь L2 XHP50 с яркостью свечения на 1000 Люмен. Мощность данной модели фонаря составляет 5 Вт, что обеспечивает дальность свечения до 500 метров. Корпус фонаря выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. Размеры фонаря: 150 х 51 х 31 мм.

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Перед вами портативный SSD-накопитель BlitzWolf BW-PSSD1 с поддержкой порта OTG для мобильных телефонов. Корпус данной модели накопителя выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. Вес накопителя составляет 30 грамм. Размеры продукта: 100 х 29,5 х 9 мм. Накопитель совместим со всеми операционными системами. Скорость чтения составляет до 430 МБ/с, а скорость записи до 370 МБ/с.

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