Перед вами умные часы Amazfit T-Rex с диаметром экрана 1,3 дюйма и разрешением 360 х 360 пикселей. Вес данной модели смарт-часов составляет 58 грамм. Емкость аккумулятора смарт-часов составляет 390 мАч, а время поного заряда аккумулятора 2 часа. Корпус смарт-часов изготовлен из пластика высокого качества. Часы обладают всеми топовыми функциями и возможностями современных умных часов.

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Перед вами робот-пылесос Coredy R500+ с функциями сухой и влажной уборки помещений. Емкость пылесборника данной модели робота-пылесоса составляет 0,5 литра. Мощность данного пылесоса составляет 28 Вт. Заряда аккумулятора робота-пылесоса достаточно для 2 часов интенсивной уборки. Также стоит заметить, что бак для воды приобретается отдельно.

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Перед вами мощный powerbank от фирмы Baseus с емкостью 10000 мАч. Входной интерфейс данной модели представлен входом micro USB и Type C, а выходной интерфейс двумя портами USB: USB 1: 18 Вт Max (Порт зарядки QC 3,0) и USB 2: 5 B/2,1 A. Размеры повербанка 140 х 68 х 15 мм. На корпусе устройства имеется цифровой дисплей с параметрами.

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Это беспроводная IP-камера Vstarcam C29S с панорамным углом в 355 градусов и углом наклона 120 градусов. Диаметр объектива камеры составляет 4 мм. Максимальная частота кадров данной модели камеры при съемке составляет 15 кадров в секунду. Интерфейс камеры совместим со всеми операционными системами включая Android и IOS.

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Перед вами автоматический диспенсер для жидкого мыла от фирмы Baseus. Корпус автоматического диспенсера выполнен из высококачественного АБС-пластика. Инфракрасный датчик подачи мыла обеспечивает срабатывание автоматического диспенсера в течение 0,25 секунды на расстоянии до 6 см. Работает диспенсер от четырех батарей типа АА.

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Это перeзаpяжaемый фонарь XIAOMI Youpin NexTool с классом водонепроницаемости IPX7. Емкость аккумулятора данной модели фонаря составляет 5000 мАч. Максимальная яркость свечения фонаря составляет 2000 Люмен. Заряжается фонарь от зарядного устройства 5В/2A по кабелю USB Type-C. Корпус фонаря выполнен из высококачественного авиационного алюминия. Размеры фонаря 164 x 34 x 59 мм.

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Это мощный зарядный адаптер Cinkeypro с 4 портами для зарядки гаджетов. На корпусе зарядного адаптера помимо 4 поров имеется интересная зеленая светодиодная лампочка. Максимальная выходная мощность составляет 6 Вт. Параметры тока на выходе - 5 В/4 А. Размеры зарядного адаптера 32 x 51 x 78 мм. Вес 49 граммов.

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