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Недорогие и полезные товары с Aliexpress: смарт-часы Amazfit GTR, электрическая зубная щетка Xiaomi mijia T100, тв бокс Xiaomi Mi Box S Android TV 8.1 и другие

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Смарт-часы Amazfit GTR. Цена: US $129.99 - 139.99

Это смарт-часы Amazfit GTR с разрешением дисплея 390 х 390 точек.  Диаметр экрана 42 мм, на руке смотрятся аккуратно. Отличительной особенностью будет то, что экран активен не постоянно, а только при поднятии руки или касании экрана, при этом качество графики, яркость и насыщенность радуют глаз. Включают все функции необходимые спортсмену.

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Электрическая зубная щетка Xiaomi mijia T100. Цена: US $3.98 - 14.28

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Перед вами электрическая зубная щетка Xiaomi mijia T100 с двумя режимами скорости. Щетка очень хороша. Если вы давно смотрите в сторону электрических зубных щёток, то ваш выбор вполне может упасть на эту, довольно демократичная цена и качество на высоте. Очень удобно лежит в руке, щетинки мягкие. Имеет смысл приобрести с запасной головкой.

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Светодиодное зеркало Xiaomi Mijia. Цена: US $12.59 

Это настольное зеркало Xiaomi Mijia с 3 режимами интеллектуальной подсветки. Собрано из материалов высокого качества. Отражение не искажается, подсветка светит равномерно и глаза не ослепляет. Батарея встроенная, провод для зарядки в комплекте. Заряда вполне хватит на несколько месяцев.

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USB-C концентратор 9 в 1 от Ugreen. Цена: US $15.93 - 28.33

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Перед вами USB-C концентратор 9 в 1 от компании Ugreen. Корпус хаба выполнен из металла, но при этом имеет небольшой вес и компактные размеры. Все входы с легкостью определяются компьютером. Зарядка гаджетов через разъем type-c выполняется с легкостью. Так же ни может не радовать фирменная упаковка. Отлично подойдет в качестве подарка. 

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Bluetooth колонка Tronsmart Element T6. Цена: US $37.97 - 43.28

Перед вами bluetooth колонка Tronsmart Element T6. Отличается качественным звуком и хорошей громкостью. Отлично реагирует на внешние эквалайзеры при настройке низких, средних и высоких частот. Настоящая находка для меломанов. В комплекте имеется кейс для транспортировки колонки.  Присутствует инструкция на русском языке.

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Осциллограф Hantek 2D72. Цена: US $99.54 - 162.70

Это осциллограф Hantek 2D72. Прибор отличный, способен работать на частотах до 70 МГц, форма сигнала видна отлично. Достаточно хорошая комплектация: зарядное устройство с кабелем usb type-c, один щуп пробник, один с парой крокодилов, щупы для мультиметра, удобный жесткий кейс для переноски.

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Лазерный уровень ZKLL05RC. Цена: US $29.01 - 67.05

Перед вами лазерный уровень ZKLL05RC от компании CLUBIONA. Лазерный уровень, полностью соответствует описанию. В комплекте: штатив в чехле, пять лучей в матерчатой сумке, хорошие защитные очки. Отличная находка для мастеров занимающихся проектированием и ремонтом.

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ТВ бокс Mi Box S Android TV 8.1. Цена: US $52.89 - 55.89

Это приставка Mi Box S Android TV 8.1 4К от компании Xiaomi. Новая версия с увеличенной скоростью сети - до 1000 МБ/с. Блок питания под российские розетки, русификация и обновление по сети - всё присутствует. За свою цену лучший выбор на рынке. Интуитивно понятное управление, добавлена функция управления с помощью телефона, пульт с поддержкой голосового управления.

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