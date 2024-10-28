Компания OnePlus готовится к запуску своего нового флагманского смартфона OnePlus 13, который будет представлен 31 октября. В преддверии анонса производитель поделился новыми подробностями о характеристиках устройства.

Смартфон OnePlus 13 будет оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высокую производительность и плавность работы. Ожидается, что устройство получит до 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и до 1 ТБ встроенной флеш-памяти UFS 4.0, что позволит пользователям хранить большое количество данных и запускать ресурсоёмкие приложения без задержек.

Одним из главных достоинств нового флагмана станет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Это будет первый смартфон от OnePlus с такой батареей, что обеспечит пользователям длительное время работы без подзарядки. Кроме того, OnePlus 13 поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, что позволит быстро восстановить заряд при необходимости.

OnePlus также радует пользователей инновационной беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт с магнитным креплением. Это решение не только удобно в использовании, но и позволяет быстро заряжать устройство без необходимости подключения кабелей.

На презентации 31 октября компания планирует представить не только сам смартфон, но и ряд аксессуаров для зарядки. Среди них будет внешний магнитный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, беспроводное зарядное устройство с вентилятором для охлаждения, пауэрбанк SuperVOOC мощностью 100 Вт и новый адаптер GaN мощностью 120 Вт.