Компании Airbus и Toshiba объявили о начале совместной работы над инновационным проектом — созданием сверхпроводящего авиационного двигателя. Этот прорывной проект предполагает разработку лёгкой и компактной установки мощностью от 2 МВт, которая будет работать на основе жидкого водорода, охлаждённого до криогенных температур.

По словам Гжегожа Омбаха, старшего вице-президента Airbus и руководителя отдела перспективных исследований, сотрудничество с Toshiba открывает новые горизонты для авиационной индустрии. «Мы стремимся выйти за рамки ограничений существующих технологий, что позволит нам создать совершенно новые возможности для будущих самолётов Airbus, работающих на водороде», — отметил Омбах.

Система будет использовать жидкий водород, охлаждённый до температуры ниже -253 °C, для охлаждения электродвигателя с сверхпроводящими обмотками и ротором. Это решение значительно снизит потери энергии, связанные с сопротивлением обмоток, и повысит соотношение мощности к весу двигателя. Airbus прогнозирует, что благодаря эффекту сверхпроводимости новый электродвигатель станет в три раза легче без потери производительности.

Разработка также включает использование водородных топливных ячеек, которые смогут не только напрямую питать электродвигатели, но и заряжать тяговые аккумуляторы. Это обеспечит самолётам возможность преодолевать большие расстояния по сравнению с традиционными аккумуляторными системами, оставаясь при этом углеродно нейтральными — важным требованием современности.

Toshiba уже имеет прототип 2-МВт двигателя, который теперь будет адаптирован для интеграции с авиационными системами. Это сотрудничество обещает революционизировать подход к созданию экологически чистых авиационных технологий.

Кроме того, в России также активно разрабатываются аналогичные гибридные и полностью электрические силовые установки с элементами сверхпроводимости. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) работают над созданием конкурентоспособных решений в этой области.