Этот шаг может стать важным этапом в развитии индийской экономики и повысить ее конкурентоспособность на глобальной арене.

Индия объявила о планах по выпуску своего первого кремниевого чипа к 2026 году. В этом амбициозном проекте страну поддержат известные мировые компании, такие как Nvidia, AMD и Micron. Министр торговли Пиюш Гоял (Piyush Goyal) подтвердил эту информацию в интервью CNBC, подчеркивая важность иностранных инвестиций для достижения поставленных целей.

Несмотря на то, что Индия еще не имеет опыта производства высокотехнологичных чипов на уровне таких гигантов, как TSMC и Samsung, Гоял уверен в успехе предприятия. «Это сложная задача, но у нас есть необходимые таланты и навыки», — отметил он, добавив, что во время своей недавней поездки в Кремниевую долину он наблюдал за работой индийцев в различных американских компаниях, включая руководящие позиции.

Министр также привел в пример успешные инвестиции Apple в Индию, которая уже производит 14% всех своих iPhone в стране, а также расширяет производство iPad, AirPods и Apple Watch. Это создало около 150 000 рабочих мест и сделало Apple крупнейшим работодателем в индийской электронной отрасли.

Гоял акцентировал внимание на том, что успех Индии не зависит от проблем с производством в Китае. «Индия опирается на собственные компетенции и уверена в том, что наше предложение гораздо более привлекательно», — заявил он. В ходе недавней встречи с инвесторами из Уолл-стрит, включая представителей BlackRock и Warburg Pincus, стало очевидно, что интерес к созданию дата-центров в Индии растет.

Тем не менее, эксперты предупреждают о необходимости решения существующих проблем с инфраструктурой и бюрократией. Для успешного запуска производства чипов Индии потребуется создать соответствующие условия для привлечения новых технологий и инвестиций.