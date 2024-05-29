Китайские компании, которые попали в так называемый чёрный список минторга США и находятся под санкциями, идут на разные ухищрения, чтобы продолжить вести бизнес в стране.

По данным The Wall Street Journal, китайские компании, попавшие в черный список Министерства торговли США и находящиеся под санкциями, идут на различные уловки, чтобы продолжить вести бизнес в стране.

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Наиболее распространенной тактикой является создание дочерних и аффилированных юридических лиц под другими названиями. Эти новые компании не подпадают под действие санкций, что позволяет им поставлять товары и услуги американским компаниям и потребителям.

Например, компания Huawei, которая была внесена в черный список в 2019 году, создала несколько дочерних компаний, которые не подпадают под действие санкций. Эти компании использовались для обеспечения поставок компонентов и программного обеспечения для американских компаний.

Другая тактика, используемая китайскими компаниями, заключается в сотрудничестве с американскими компаниями, которые не находятся под санкциями. Эти партнерские отношения позволяют китайским компаниям продолжать вести бизнес в США, используя американские компании в качестве посредников.

Эти лазейки позволяют китайским компаниям продолжать вести бизнес в США, несмотря на санкции. Это представляет собой серьезную проблему для США, поскольку позволяет компаниям из стран-противников обходить санкции и получать доступ к американскому рынку.

Американские власти осведомлены о том, что китайские компании используют эти лазейки, и предпринимают шаги для их устранения. Министерство торговли США ужесточает контроль за соблюдением санкций и налагает штрафы на компании, нарушающие правила.