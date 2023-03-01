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PolSailon За пост начислено вознаграждение
Пригожин: закон о дискредитации участников СВО не должен распространяться на командиров
Так как данные поправки полностью исключают возможность конструктивной публичной критики и разбора действий высшего командного состава Министерства обороны, добровольческих формирований и ЧВК «Вагнер».
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По инициативе Вячеслава Володина на рассмотрение Государственной Думы были внесены поправки в Уголовный кодекс. Эти поправки обозначают ответственность лиц, каким-либо образом дискредитирующих участников СВО на Украине. 

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А наказания за нарушение такие, что желание заниматься подобным отпадёт у любого гражданина Российской Федерации. Этими наказаниями являются: либо штрафы до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы сроком до 15 лет и 7 лет за повторную дискредитацию участников спецоперации.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не совсем был согласен с этой инициативой, так как данные поправки полностью исключают возможность конструктивной публичной критики и разбора действий высшего командного состава Министерства обороны, добровольческих формирований и ЧВК «Вагнер».

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По словам Пригожина, запрет на дискретизацию негативно скажется на исполнительности и ответственности командиров, так как их действия будет невозможно осудить. Тем не менее, предприниматель в целом оценил такой законопроект положительно, сказав, что он позволяет защищать права российских граждан, воюющих за свою страну.

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#сво #пригожин #законопроект #володин #поправки #уголовный кодекс
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Сейчас обсуждают

ffe
21:39
В законе нет и не будет ясных критериев конструктивности или неконструктивности. Любое высказывание по теме может быть расценено как дискредитация с последующей пятнашечкой. А там и до пожизненного и ...
Пригожин: закон о дискредитации участников СВО не должен распространяться на командиров
Hacknir
21:38
а территории россии монгольские с времен монгольского ига. надо им их вернуть?
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Hacknir
21:38
и? что это дало кроме того что теперь у меня цены на все выше в 2 раза и даже многие лекарства не купить как и игры?
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Hacknir
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в отвоеванных городаж оно тоже навсегда? что ты несешь ботяра..
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Павел Маркин
21:35
Какая глупость. Нужно людей не в запреты загонять, а просвещать!
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E. S.
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