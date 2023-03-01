Так как данные поправки полностью исключают возможность конструктивной публичной критики и разбора действий высшего командного состава Министерства обороны, добровольческих формирований и ЧВК «Вагнер».

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По инициативе Вячеслава Володина на рассмотрение Государственной Думы были внесены поправки в Уголовный кодекс. Эти поправки обозначают ответственность лиц, каким-либо образом дискредитирующих участников СВО на Украине.

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А наказания за нарушение такие, что желание заниматься подобным отпадёт у любого гражданина Российской Федерации. Этими наказаниями являются: либо штрафы до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы сроком до 15 лет и 7 лет за повторную дискредитацию участников спецоперации.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не совсем был согласен с этой инициативой, так как данные поправки полностью исключают возможность конструктивной публичной критики и разбора действий высшего командного состава Министерства обороны, добровольческих формирований и ЧВК «Вагнер».

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По словам Пригожина, запрет на дискретизацию негативно скажется на исполнительности и ответственности командиров, так как их действия будет невозможно осудить. Тем не менее, предприниматель в целом оценил такой законопроект положительно, сказав, что он позволяет защищать права российских граждан, воюющих за свою страну.