Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустил отечественные приложения.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

12 апреля РКН запустил сайт Мониторинг Сбоев, Реестр адресно-номерных ресурсов (РАНР) и собственный вариант Looking Glass.

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Причиной для этого стала блокировка русскоязычных версий западных продуктов, например, Downdetector, имевших такие же функции, самими владельцами весной 2022 года вследствие введения американских экономических санкций. Многие компании до сих пор не дали официального ответа на запросы по объяснению причин закрытия русегмента.

Проект был запланирован ещё на выпуск в 2022 году в связи с вступлением в силу закона о суверенном русском интернете, однако имелось множество технических неполадок, нуждающихся в поправке.

14 июня 2022 был бета-тест «Детектора сбоев» - предшественник Мониторинга Сбоев.

Мониторинг Сбоев (аналог Downdetector)

Сейчас Мониторинг Сбоев следит за 55 приложениями и сайтами. Пользователь может отправить сообщение с жалобой на ошибки при работе систем, которые подключены к проекту, изучить виды сбоев, даже регион происшествия.

Главные задачи – помощь владельцам в решении проблем и создание карты ошибок (где и какие сбои происходят чаще всего).

Looking Glass

Looking Glass является сайтом для специалистов через который можно узнать IP-адрес, номер системы, к которой принадлежит адрес и много другое.

Главное нововведение – поиск информации напрямую у телекоммуникационных компаний при помощи систем ЦМУССОП. Такое сокращение пути знаний помогает найти нужную и достоверную информацию быстрей и безопасней, также без временных задержек – заявили в ГРЧЦ.

РАНР (аналог Whois)

Этот сервис позволяет с лёгкостью искать информацию об IP-адресах, системах и их собственников, даже в случае отсутствия доступа к иностранным реестрам.

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Главная цель – создание стабильной работы российской части интернета.