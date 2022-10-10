Видеоблогер Samperson запустил Doom через программу Блокнот с графикой ASCII в качестве рендеринга

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Doom была одной из игр, которая работала на самом необычном оборудовании и программном обеспечении. Люди портировали игру на холодильники, калькуляторы (работающие от картошки), тесты на беременность, сенсорную панель MacBook и даже сам Doom. Один интернет-пользователь добавил к этому списку еще один способ, портировав Doom в программу: Блокнот.

Ютубер Samperson (Cэм Чиет) смог запустить Doom в Блокноте, используя графику ASCII в качестве движка рендеринга со скоростью 60 кадров в секунду ( через Kotaku ). По его словам, видео не было ускорено, в Блокноте он не делал никаких модификаций и Doom вполне играбелен. Он даже планирует сделать Notepad Doom доступным для публики в ближайшие дни.





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Сэм Чиет — разработчик игр и «создатель экспериментов», которому нравится возиться со старыми системами и искать способы вдохнуть в них новую жизнь. Еще в сентябре он подробно рассказал о своей работе по возрождению несуществующей технологии Xbox Kinect. Kinect — это датчик захвата движения, который Microsoft использовала для своих консолей Xbox 360 и Xbox One. Хотя компания вложила значительные средства в Kinect, он был недостаточно надежным и для него не хватало игр, что вынудило Microsoft прекратить выпуск устройства. Сегодня датчики, которые питают Kinect можно найти на устройствах Microsoft HoloLens.