Компания Akasa выпустила воздушные корпусные вентиляторы линейки Alucia. Новая серия вышла в размерах 120 мм (SC12) и 140 мм (SC14). Мощная оптимизированная конструкция лопастей вентилятора, обеспечивает воздушный поток 56,3 куб. фут/мин (SC12) и 84,3 куб. фут/мин (SC14).

Кулер новинок состоит из армированной пластиковой рамы и синих лопастей вентилятора. Логотип Akasa выполненный из закаленного металла и завершает высококачественный внешний вид. Мягкие подкладки прикрепленные к углам корпуса вентилятора, а также усиленная рама предотвращают вибрации и шум от лопастей и потока воздуха. Скорость вращения вентилятора может поддерживаться на минимальном уровне, благодаря ШИМ-управлению.

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Серия вентиляторов SC поддерживает технологию HD Bearing, которая способствует более плавному вращению, тихой работе и увеличению срока службы кулера до 40 000 часов.

Цена на воздушные корпусные вентиляторы Alucia SC12 (AK-FN117) и Alucia SC14 (AK-FN118) составит 13,50 евро и 13,95 евро соответственно.