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Компания Samsung представила необычный 55-дюймовый игровой монитор Odyssey Ark. Первое, что бросается в глаза, так это резкая кривизна экрана и то, насколько он тонкий. Дисплей может быть расположен как в альбомной, так и в портретной ориентации.
К сожалению, Samsung не раскрывает спецификации Odyssey Ark. Помимо того факта, что он имеет размер 55 дюймов и соотношение сторон 16: 9. Samsung только подтвердила, что он имеет разрешение 4K и может поворачиваться/ наклоняться. Он также имеет регулируемую по высоте подставку. Нет ни слова о его максимальной частоте обновления, времени отклика, яркости, поддержке HDR и даже о том, будет ли он иметь порты HDMI 2.1.
Игровой монитор Odyssey Ark будет поставляться с собственным беспроводным контроллером с интерфейсом набора номера, который можно использовать для доступа к экранному меню.
Компания Samsung не предоставила никакой информации о ценах и доступности на новый монитор, но можно предположить, что премиальный дизайн и функции гарантируют высокую цену.