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Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh L-ATV

Подоспела очередная новость на военную тематику. Словакия, передавшая ВСУ свою морально устаревшую технику, начала закупку у США новых лёгких тактических бронемашин. Рассмотрим подробнее саму новость и особенности нового вооружения Словакии, включая его боевой модуль CROWS.
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Сегодня рассмотрим интересную новость, наглядно показывающую, кому выгоден конфликт в зоне СВО. И почему Украина проигрывает и будет проигрывать далее, что было заранее предрешено её западными союзниками. Недавно стало известно, что американский оборонный комплекс продолжает активное развитие благодаря СВО. И что самое главное, чем выше потери у ВСУ, тем больше заказов получают американские и европейские корпорации. Это ключевой момент, демонстрирующий почему ВСУ не дают воевать по всем правилам военной науки, оставив её контрнаступление без авиации, которое из-за этого благополучно провалилось. И это же объясняет, почему в качестве военной помощи ВСУ получает главным образом всякий морально устаревший хлам, в то время, как сами «благодетели» закупают себе нормальную современную технику.

Например, Словакия, ставшая поставщиком устаревшей советской военной техники для ВСУ ещё с первого дня конфликта. Поставки щедро оплачивались немецким правительством по программе Ringtaush. По этой программе Братислава передала киевскому режиму 30 единиц BVP-1 (аналог советской БМП-1), также Украина получила как минимум четыре 155-миллиметровые САУ Zuzana 2 и комплекс C-300. Часть поставок не афишируются, поэтому фактическое количество полученной техники гораздо больше. Например, в составе подразделений украинской армии была замечена машина разведки BPzV Svatava, никогда не фигурировавшая в официальных передачах или покупках техники Украиной.

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На полученные от Германии деньги за ненужный ей хлам, Словакия стала закупать современные американские бронеавтомобили. По сообщению издания Devdiscourse, 12 июля 2023 года Министерство обороны Словакии официально заявило о покупке 160 лёгких бронированных тактических машин Oshkosh JLTV 4x4. Данная сделка оценивается примерно в 190 миллионов долларов, и стала одним их этапов по плановой модернизации словацких вооруженных сил. Отсюда можно сделать вывод, что окончания конфликта не стоит ожидать раньше полной модернизации военной техники всех стран, входящих в блок НАТО, в который Украину так и не примут, несмотря на 30 лет ожидания и обещаний. А учитывая, что только у США больше тысячи военных баз по всему миру, то и устаревшей техники у них скопилось предостаточно, чтобы похоронить в ней всё мужское население Украины. На что прямо намекнули представители Пентагона (а ранее это же заявил и Зеленский), что Украина будет сражаться до последнего украинца.

Сообщается, что из 160 JLTV 110 единиц получат дистанционно управляемый боевой модуль M153 CROWS, а оставшиеся 50 машин будут оснащаться обитаемой башней.

Боевой модуль CROWS

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Рассмотрим подробнее Боевой модуль CROWS, что он из себя представляет и насколько опасен для противника. Под аббревиатурой CROWS зашифрован Common Remotely Operated Weapon Station, что в переводе с английского означает «Обычный дистанционно управляемый боевой модуль». Это штатный дистанционно управляемый боевой модуль с модульной конструкцией. На сегодняшний день армия США использует системы M101 CROWS и M153 CROWS II. Они позволяют наводчику оружия вычислять и поражать цели, не покидая своего укрытия. Однако это укрытие не слишком надёжное и поражается как тяжёлыми снайперскими винтовками, так и антиматериальными винтовками или ПТУР. Про которые была статья «Сохранилась ли роль «тяжёлого» снайпера в современной войне» (ссылка кликабельна).

Модуль CROWS может устанавливаться на различные транспортные платформы. В качестве вооружения он поддерживает гранатомет Mk 19, пулемёты 12,7-мм M2, 7,62-мм M240, M240B и 5,56-мм M249. Сам же модуль разделён на две части: платформу, устанавливаемую на внешней стороне транспортного средства и системы управления, находящийся внутри транспорта. Модуль оснащён стабилизированной платформой, позволяющей вести огонь на 360 ° по горизонтали и под углами от -20 ° до + 60 ° по вертикали. В него входят прицел, видеокамера дневного освещения, тепловизор и лазерный дальномер. У прицела имеется встроенная система управления огнём, проводящая баллистическую коррекцию (но как видно на втором видео, она не сильно увеличивает меткость). Вес самого боевого модуля отличается в зависимости от установленного на него вооружения. Например, 74 кг в лёгком варианте, 135 кг в стандартном, включая морскую версию и 172 кг в тяжёлой версии CROWS II.

Дистанционно управляемый боевой модуль (CROWS)

Вторая часть модуля CROWS состоит из системы управления, установленной внутри бронированного автомобиля (например, за сиденьем водителя в броневике Хамви). Она включает в себя дисплей и джойстик для дистанционного управления всем вооружением модуля. У модуля есть встроенная система наблюдения, позволяющая проводить обнаружение и идентификацию целей на дистанциях до 1500 м. Но это при идеальной видимости, поскольку в случае сильного дождя, тумана, снежной или пылевой бури эффективность системы падает до нуля. По рекламным заверениям производителя, внешняя платформа может поглощать до 85% отдачи оружия, обеспечивая до 95% попаданий (реальный же процент в несколько раз ниже, что видно на втором видео). Также он умеет в автоматическом режиме отслеживать цели, перемещающиеся со скоростью до 40 км/час. Стоимость одного модуля CROWS начинается от 190 тысяч долларов.

Лёгкий бронеавтомобиль Oshkosh

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Теперь рассмотрим лёгкий бронеавтомобиль Oshkosh, ставший транспортной платформой для боевого модуля M153 CROWS. Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle), переводится как «Лёгкий боевой тактический вездеход», является американским армейским вездеходом (внедорожником), предназначенный для замены Humvee в армии США.

Автомобиль отличается высокой проходимостью, может транспортироваться по воздуху и десантироваться на парашютных системах. Он имеет базовое бронирование, которое защищает экипаж от поражения стрелковым оружием средних калибров, а также имеется защита от подрыва на минах и фугасах (но на неё не стоит сильно рассчитывать). В случае необходимости доступна установка дополнительной навесной брони.

Существует 4 модификации боевой машины (сокращённо БМ): 

  • универсальная, общего назначения;
  • с лёгким вооружением;
  • с тяжёлым вооружением;
  • универсальный двухдверный пикап.

Боевая машина Oshkosh L-ATV создана в качестве единой лёгкой боевой машины Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), что переводится как «Совместная легкая тактическая машина». Тендер на её поставку 25 августа 2015 года выиграла американская компания Oshkosh, основанная ещё в начале прошлого века.

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Каждый вездеход стоит около 400 тысяч долларов. Ему предстоит заменить 280 тысяч внедорожников Humvee, на что будет потрачено около 30 миллиардов долларов. Первые 7 серийных автомобилей были получены Корпусом морской пехоты армии США ещё в 2016 году.


По информации производителя, Oshkosh L-ATV в четырёхместном варианте имеет массу 6,4 тонны, оснащается 6,6-литровым дизельным двигателем GM Duramaxl V8, его мощность 300 л.с. (для возможности нести дополнительную броню), также он имеет автоматическую трансмиссию. Машина стала дизель-электрическим гибридом. Её система ProPulse способна вырабатывать 70 кВт электрической энергии, что позволяет использовать автомобиль, как электрогенератор.

Полезная нагрузка зависит от модификации автомобиля, так в четырёхместном варианте она составляет до 1600 кг, а в двухместном до 2300 кг.

Разгоняется по трассе до 110 км/час, при штатном бронировании и без полной нагрузки.

Доступное вооружение, обычно устанавливаемое на дистанционно-управляемом модуле CROWS: 

•          7,62-мм пулемёт M240;

•          40-мм автоматический гранатомёт Mk 19;

•          противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) TOW.

Посмотрим историю создания данной машины. 



Как видно из окончания видео, автомобиль получился высокотехнологичным, но довольно проблемным на практике, что тем не менее не остановило США от его дальнейшего применения.

Второе видео наглядно демонстрирует меткость пулемётной установки, которая никак не может поразить несколько мишеней, расположенных на относительно близкой дистанции.


Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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