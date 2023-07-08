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Стрелковое оружие стремительно развивалось, начиная от примитивных мушкетов и пистолей, заканчивая современным высокотехнологичным оружием. И если по интенсивности ведения огня сейчас лидируют пулемёты, то по дальности и точности уже снайперские винтовки, о которых далее и пойдёт речь.

Погоня за дальностью

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Начнём с того, что снайперы бывают разные. Их можно разделить как минимум на 4 вида, по дальности работы их винтовки, поражаемым целям и сами винтовкам. Начнём с наиболее массового вида, пехотных снайперских винтовок, их также часто называют марксманскими на западный манер. Обычно это самозарядные винтовки (с магазином), используемые для поражения целей на малых и средних дистанциях. У них по сравнению с автоматической винтовкой выше кучность стрельбы и более мощный патрон. Чаще всего они используют пулемётно-винтовочные боеприпасы 7,62х54R и 7,62х51.

Общевойсковые снайперские винтовки СВД (слева) и СВЧ (справа)

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В СССР и России долгие годы основной снайперской винтовкой мотопехоты оставалась СВД, сейчас её постепенно вытесняет СВЧ (снайперская винтовка Чукавина). Такие винтовки позволяют штатным патроном успешно поражать цели на дальности около 300 - 400 метров, что до сих пор актуально для современных боевых действий. Боевую эффективность снайперов не стоит недооценивать, например, пары подготовленных стрелков хватит для остановки наступления целой роты противника. Также снайперы эффективны в засадах на колонны легкобронированного транспорта. Обучение хорошего снайпера не сильно дорого и по времени занимает около полугода.

У стрелка с СВД или СВЧ есть свои плюсы, так ему не требуются сложные приборы вроде метеостанции, дальномера, штатива и зрительной трубы. Ему необходим лишь хороший прицел с тепловизором или ночником (прибором ночного видения, сокращённо ПНВ). Ценность снайперов в бою довольно высока, и не уступает пулемётчикам, связистам или офицерскому составу. Считается, что чем больше общевойсковых снайперов в армии, тем она боеспособнее. Например, в общевойсковом бою, лишь пехотный снайпер и пулеметчик могут вести прицельный огонь на дистанциях 300 - 400 метров, а автоматчики на таком расстоянии могут только подавлять противника огнём, чтобы тот не высовывался из-за укрытия, а прицельно вести огонь и поражать цели они практически не могут, даже при наличии оптических прицелов. Исключением являются некоторые виды автоматов, используемых спецназом.

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Если противник окопался на дистанции более 400 метров, то общевойсковой снайпер обычно малоэффективен, а на 600 - 800 метрах почти бессилен. В итоге стрелок может лишь вести огонь для подавления живой силы, без гарантированного её поражения. Происходит это из-за самой концепции самозарядности, при которой подвижные части оружия ощутимо влияют на точность выстрела. Для больших дистанций нужны дорогостоящие снайперские винтовки со скользящим затвором, и снайпер работает уже в паре с наблюдателем, отслеживающим расстояние до цели, скорость и направление ветра, влажность воздуха. Такие винтовки обычно используют патроны 7,62×67 мм (.300 Winchester Magnum) или 8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum). Среди российских образцов такого оружия можно назвать ORSIS T-5000 и СВ-98.

Для стрельбы на дальние дистанции уже требуется дополнительное снаряжение, повышающее точность выстрела, а на подготовку снайперской пары уходит до нескольких лет. Это ведёт к удорожанию каждого выстрела, но компенсируется более высокоприоритетными целями. Такие снайперы регулярно применяются в полицейских операциях для спасения заложников, например, когда террорист прикрывается заложником или периодически показывает только часть головы из-за укрытия.

Третьим видом снайперов стали стрелки из антиматериальных винтовок, прославившихся благодаря американским самозарядным винтовкам Barrett. Точность у неё не самая лучшая, но её компенсирует мощность патрона 12,7×99 мм (.50 BMG). А антиматериальной его назвали за назначение уничтожать технику противника, например на дистанции 800 метров и выше она пробивает бронетранспортер. В фигуру человека на такой дальности она не позволяет попасть, но на «марксманских» дистанциях (300 - 400 метров) 12,7-мм калибр гарантирует смертельное ранение цели даже в самом тяжёлом бронежилете.

Антиматериальные винтовки Barrett M107A1 и Barrett m82

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В условиях реального боя несколько антиматериальных винтовок по огневому поражению примерно равны одному «Утесу» (НСВ (Никитин-Соколов-Волков) пулемёт «Утёс» индекс ГРАУ — 6П11) или одному ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт, индекс ГРАУ — 56-П-542). Поэтому в советской и российской армиях антиматериальные винтовки широкого распространения не получили.

Крупнокалиберные пулемёты «Утёс» (слева) и ДШК (справа)

Что эффективнее, ПТУР или пуля?

Четвёртым видом снайперских винтовок стали дальнобойные и сверхдальнобойные, из которых обычно в голливудских фильмах хотят убить американского президента.





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По некоторым данным, такие винтовки активно применяются в зоне СВО снайперами из 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Они поражают современных фашистов из ВСУ в якобы безопасной для них зоне.

Теперь рассмотрим, что понадобится снайперской паре для ведения огня из подобной винтовки на дальности 1 500 - 2 000 метров.

Первым делом требуется обученная в течение 1,5-2 лет пара из снайпера и наблюдателя, поэтому ими становятся чаще всего контрактники. И поскольку они сами являются приоритетной целью для противника, то обычно им выделяется охрана в виде 1-2 пехотинцев с автоматами, которые должны контролировать ближнее поле (подступы к лёжке снайперов), пока те ищут цель. Уже получается отряд из 3-4 бойцов.

Снайперский расчёт как правило несёт с собой дальномер, метеостанцию, штатив, зрительную трубу, запасной ствол, планшет и много всего другого. Но сами винтовки довольно тяжёлые, например, одна винтовка DXL-4M «Севастополь» вытягивает минимум на 9 килограмм. В идеале к снайперскому расчету ещё приписывают и оператора разведывательного дрона, поскольку на такой дистанции наблюдателю сложно найти цель. На просторах Интернета встречаются видео с интервью с бойцами ВСУ, которые с ужасом в глазах рассказывают о результатах работы российских снайперов.

Ввиду тяжести винтовки и дополнительного оборудования таких снайперов называют «тяжелыми». А суммарная стоимость их комплекта превышает несколько миллионов рублей. С одной позиции снайпер поражает не больше 3 целей, и то при условии, что они находятся вблизи друг от друга и не нужно заново производить все замеры (скорости ветра, дальности). После поражения цели вся команда спешно меняет позицию, поскольку за ними начнут охотиться как снайперы противника, так и беспилотники, по наводке которых заработают минометы и остальная артиллерия.

Стоит уточнить, что это была работа снайперской группы на дальней и сверхдальней дистанции. А на расстоянии до 800 метров, «тяжелый» снайпер может работать в одиночку, поскольку сложных замеров уже не требуется.

Чем можно заменить снайперский расчёт, работающий на дистанции до 3 километров

Прежде всего, его можно заменить ПТРК (Противотанковым ракетным комплексом с полностью помехозащищенной от всех видов помех лазерно-лучевой системой управления). Например, ПТРК «Корнет» (имеет несколько модификаций), с расчётом всего из пары бойцов. Хотя для мобильности нужен будет третий человек, поскольку транспортно-пусковой контейнер весит 30 килограмм, плюс нужно переносить ракеты к нему. Поэтому чаще всего его устанавливают на бронетехнику.





Но существует ещё и компактный «Метис» (индекс ГРАУ 9К115 относится к ПТРК второго поколения), который позднее проапгрейдили до «Метис-М» (индекс ГРАУ9К115-1) и до «Метис-М1» (индекс ГРАУ9К115-2). Масса двух последних модификаций не превышает 14 килограмм. Это почти единственный параметр, по которому он проигрывает SVLK-14S «Сумрак», без функционального обвеса, весящего 9,7 килограмм. Также он проигрывает по стоимости выстрела, который ощутимо дороже. По всем остальным характеристикам ПТРК выигрывает у «тяжелых» винтовок. Так подготовка его расчёта занимает всего пару месяцев и значительно проще, что позволяет обучить даже бывших двоечников. А термобарический боеприпас может поражать не только пехоту противника, но даже танки и укреплённые позиции.





А вот расчёт «тяжелой» снайперской винтовки может лишь повредить внешний обвес танка. Когда тот может вычислить стрелков своими тепловизионными приборами.

По дальности ведения огня также выигрывает ПТРК. Например, «Корнет» работает на дистанциях до 5 километров (что позволяет расчёту не выходить на передовые позиции), а «Метис-М1» до 2 километров. И при этом вероятность попадания в цель выше у ПТРК, ввиду более совершенной системы наведения и более крупных целей.

Поэтому оба оружейных комплекса можно применять одновременно. Например, устраивая засады на колонны противника. Когда из ПТРК поражают крупные цели, а из снайперской винтовки уже работают по солдатам противника занявшим позицию для обороны.

В комментариях напишите своё мнение по этому вопросу, нужен ли в современной армии «тяжелый» снайпер, или это пережиток прошлого? Если нужен, то в каких примерно количествах?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).