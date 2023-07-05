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Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели

Выбор ноутбука всегда был делом непростым, поскольку необходимо учитывать больше десятка разных характеристик. Сегодня мы отберём 3 оптимальных модели для работы и учёбы.
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Сегодня мы рассмотрим 3 лучших ноутбука для учёбы и работы. Под работой подразумевается работа с текстами, таблицами, электронной почтой, сёрфинг в интернете со множеством открытых вкладок и программирование.

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Среди критериев выбора будет цена, будем ориентироваться на 40-70 000 рублей, ввиду подорожания доллара. Поскольку именно в этом ценовом диапазоне можно подобрать добротную модель ноутбука с хорошим качеством сборки и надёжной элементной базой.

После цены обратим внимание на качество матрицы, поскольку учёба и работа занимают много времени, и зачастую их приходится совмещать, проводя перед экраном до 12 часов в сутки.

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Третьим критерием стала клавиатура, которая не должна залипать или иметь другие проблемы. Многие журналисты и программисты владеют слепым набором текста, и клавиатура должна не допускать опечаток при скорости набора до 400 символов в минуту.

Следующим критерием будет прочность ноутбука. Для студентов и любителей командировок или работающих из уютного кафе она очень актуальна. Самое слабое место современных ноутбуков, это его петли, они должны быть визуально прочными, не люфтить, не иметь больших щелей. После петель проверяем прогибание клавиатуры и задней крышки ноутбука. Сильное прогибание первой может повредить начинку ноута, а второй матрицу.

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Следующим критерием станет система охлаждения, которая не должна быть слишком громкой, а выдув горячего воздуха не должен идти в руку пользователя. Оптимален выдув во все стороны или вниз и назад. Для частой работы вне дома также актуальны вес ноутбука и время его автономной работы. Для бухгалтеров и экономистов важно наличие цифрового блока у клавиатуры.

Все 3 ноутбука будут с диагональю экрана 15.6", и IPS матрицей разрешением 1920x1080 пикселей.

Начнём с самого бюджетного варианта, ноутбук ASUS VivoBook M515DA-BQ1255T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 3 3250U 2.6ГГц, 2-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , Windows 10 Home, серый (ссылка кликабельна).


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Это наиболее доступная универсальная модель ноутбука. Её отличает малый вес, приличная автономность, наличие цифрового блока у клавиатуры, предустановленная Windows 10 домашняя (версия операционной системы не самая новая, но самая стабильная).

В нём установлен бюджетный процессор AMD Ryzen 3 3250U с частотой 2.6 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo), что позволяет ему оставаться холодным даже при долгой работе. Уровень шума минимальный, благодаря встроенной видеокарте и не горячему процессору. Ноутбук лёгкий и с приличной автономностью, а значит подойдёт для посещения лекций и командировок.

Плюсы:

  • Тонкий корпус и стильный дизайн.
  • Качественная матрица с антибликовым покрытием. 
  • Холодный процессор.
  • Тихая система охлаждения. 
  • 8 Гб оперативной памяти (согласно одному из источников на частоте 2933 МГц).
  • Объём SSD 256 Гб.
  • Небольшой вес, всего 1,8 кг.
  • Можно ставить на колени, он лёгкий и не горячий.
  • Предустановлена Windows 10 Home.

 

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Минусы:

  • Встроенная видеокарта (Radeon RX Vega 3), расходующая оперативную память, поэтому ноутбук не подойдёт для игр.
  • Скромный объём SSD, всего 256 Гб, но которого для работы с текстами и учёбы вполне хватит.

 

Ноутбук шустрый и красивый, у него хорошая клавиатура и общее качество сборки. Модель подходит для офисных задач, браузер не подвисает, видео проигрывается штатно, высокая автономность, до 5 часов. Хорошо подойдёт для студентов и удалённой работы.

Вывод: Отличная бюджетная модель для учёбы и работы. Но для игр не подойдёт, ввиду интегрированной графики (RX Vega 3) и скромному объёму (SSD 256 Гб).

Второй моделью выбираем ноутбук Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 11 Home, серебристый (ссылка кликабельна).


По сравнению с прошлой моделью, он стоит подороже, но при этом имеет корпус из алюминия (и меньший вес), что повышает его прочность и надёжность, более свежую предустановленную операционную систему (Windows 11 Home). А также веб-камеру, встроенную в клавиатуру. Процессор и интегрированная графика у него также производительнее, что уже позволяет играть в нетребовательные игры.

Плюсы:

  • Тонкий алюминиевый корпус и стильный дизайн;
  • Качественная матрица с антибликовым покрытием; 
  • Холодный процессор;
  • Тихая система охлаждения; 
  • 8 Гб оперативной памяти (на частоте 3200 МГц);
  • Объём SSD 256 Гб;
  • Небольшой вес, всего 1,56 кг;
  • Можно ставить на колени, он лёгкий и не горячий.
  • Предустановлена Windows 11 Home.

 

Минусы:

  • Встроенная видеокарта (относительно мощная Intel Iris Xe graphics G7 80EU), расходующая оперативную память, поэтому ноутбук подойдёт лишь для нетребовательных игр.
  • Скромный объём SSD, всего 256 Гб.
  • Звуковая система расположена с тыльной стороны корпуса, поэтому если поставить ноутбук на диван, то звук приглушается.
  • Веб-камера не позволяет печатать во время конференции, будут видны бегающие пальцы. Выход – подключение внешней клавиатуры.

 

Вывод: Хорошая среднебюджетная модель для учёбы и работы, также он потянет некоторые старые игры на средних настройках, ввиду производительной интегрированной графики (Intel Iris Xe graphics G7 80EU). Но для новых игр он не подойдёт из-за отсутствия дискретной видеокарты, и скромного объёма SSD.

Третьей моделью стал ноутбук Acer Aspire 7 A715-43G-R2PG, 15.6", AMD Ryzen 5 5625U 6-ядерный, 16ГБ 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 4 ГБ, Eshell, черный (ссылка кликабельна).


Он отличается большей ценой и универсальностью, имеет дискретную видеокарту и позволяет играть в нетребовательные игры уже на средних или высоких настройках. Отметим, что процессор тут ещё более производительный и тоже со встроенной графикой. На неё можно переключаться автоматически или вручную. Если будете часто играть, то рекомендую вручную выставить дискретную видеокарту по умолчанию, поскольку автоматически игра может запуститься на встроенной графике.

Плюсы:

  • Средний по толщине корпус и стильный дизайн;
  • Есть разъём под сетевой кабель (Ethernet, или LAN-порт, или RJ-45)
  • Качественная матрица с антибликовым покрытием; 
  • Производительный процессор;
  • Тихая система охлаждения; 
  • 16 Гб оперативной памяти (скорее всего на частоте 3200 МГц);
  • Объём SSD 512 Гб;
  • Небольшой вес, всего 2,15 кг;
  • Можно ставить на колени, он лёгкий и не горячий;
  • Предустановлена оболочка Eshell (нет переплаты за Windows).
  • Встроенная видеокарта (относительно производительная Radeon RX Vega 7).
  • Дискретная видеокарта RTX 3050 для ноутбуков - 4 Гб.

 

Минусы:

  • Нет полноценной операционной системы, вместо неё предустановлена оболочка Eshell. Это минус для новичков, которые самостоятельно не смогут установить Виндовс. А также в случае командировки за границу.


Вывод: Это не сильно бюджетная модель, но она подойдёт не только для учёбы и работы, но для большинства игр. Причём на минимальных настройках могут пойти даже новинки. Плюс у него уже 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб.

Напишите в комментариях, какую модель вы относите к данной категории ноутбуков? И опишите свой опыт работы и учёбы за ноутбуком, какая это была модель и какие у неё особенности.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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