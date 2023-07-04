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Западная пресса, военные и политики продолжают активно рассуждать о ходе и успехах украинского контрнаступления. На что главнокомандующий ВСУ Залужный им ответил, что контрнаступление «это не шоу, где можно делать ставки». Но для них это именно шоу, и Залужный наверняка об этом уже догадался, если занимает свой пост согласно образованию и умениям.

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Также своими мыслями по поводу проводимой ВСУ операции поделился и глава Объединённого комитета начальников штабов США (это высокая должность, аналогичная по рангу начальнику Генштаба в России) четырёхзвёздный генерал Марк Милли.

Американский генерал Марк Милли констатировал, что контрнаступление ВСУ идёт крайне медленно: «Оно идёт медленнее, чем ожидалось, чем предсказывалось аналитиками и в рамках компьютерного моделирования. Оно продолжится ещё несколько недель и будет очень кровавым. Я уже говорил, что оно продлится от 6 до 10 недель.»

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Но видимо аналитики и компьютерная модель прогнозировали наступление хорошо подготовленных и слаженных в совместных учениях подразделений, которых с воздуха активно поддерживает авиация. А по факту наступают украинские мужики, которых насильно забрали в ряды ВСУ и которые оружия толком в руках не держали, не говоря уже о отработке слаженности в рамках подразделения. Европейские аналитики и программисты банально не знают, как прогнозировать наступление в таком случае... Результатом становится сдача в плен всё большего числа украинских подразделений, которые жалуются на то, что командование их бросило, а раненных никто не забирает.

Итак, если сейчас контрнаступление идёт уже пятую неделю, то оно может продолжиться минимум до середины июля, либо (при максимальном сроке 10 недель) до середины августа. Сроки конечно примерные, но вполне логичные.

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Получается, что американский генерал намекнул, что что контрнаступление ВСУ контролируется США и идёт по американскому плану, включая сроки проведения операции.

Также на днях Залужный проявил неуважение к западным хозяевам, упрекнув их в «навязывании» Украине контрнаступления, и аргументировав это тем, что западные армии никогда не наступают без превосходства в воздухе. Сразу вспоминается басня Крылова «Слон и Моська», именно в таком контексте звучит обвинение людей, от которых полностью зависит твоя жизнь, но которым на неё наплевать.





Выводы

Какие можно сделать из этого выводы. США прекрасно знают, чем закончится текущее контрнаступление ВСУ без превосходства в воздухе, поскольку сами американцы без него не наступают никогда! Второй вывод, почему, зная, что бойцы ВСУ обречены на верную смерть, США не торопится им помогать, а делает лишь видимость помощи?

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Ответ очевиден, США проводят экспансию на украинскую территорию, в ближайшим будущем заселив туда своих фермеров на плодородную землю или построив заводы с опасными отходами, которые проблематично строить на территории самих США. Для обслуживания фермеров или для заводов нужен относительно небольшой местный персонал, а остальное население будет им только мешать. Поэтому американский генерал и недоволен таким медленным освобождением их будущей земли от лишнего населения. Залужный может и догадался, об истинных целях американского командования, но видимо ему пообещали тёплое место в новой американской колонии, вот он и подыгрывает своему будущему руководству...

Если обратиться к истории, то показательна помощь Англии, построившей военный госпиталь в СССР в период Второй мировой войны. В котором было относительно мало коек для раненных, но зато советская контрразведка, следившая за госпиталем, выявила несколько десятков английских шпионов. Для которых госпиталь стал местом встречи и своеобразной базой. Или Турция, активно помогавшая нацистской Германии полезными ископаемыми, но так и не вступившая на её стороне в войну. А когда стало понятно, что Германия проигрывает, Турки объявили им войну и снова подстроились под Англию, которая ими руководила ещё в период русско-турецких войн.

Поэтому если страны запада оказывают кому-то помощь, то прежде всего нужно искать их выгоду. Это наивные украинцы могут поверить, что США и Европа бесплатно им помогают, выдавая деньги и оружие, и ничего не попросит (а скорее заберёт) у них взамен. А взамен США заберут жизни минимум 95% населения Украины и потом вычеркнут её упоминание из учебников по Истории. Поскольку оно будет портить их репутацию. Как они однажды уже вычеркнули миллионы индейцев (от 15-20 до 100 миллионов, точных данных не сохранилось), территорию которых вероломно захватили.

Например, восстановление территориальной целостности Украины (на состояние до начала СВО) было возможно только в одном случае. Если бы вся ранее оказанная западными союзниками помощь не растягивалась на полтора года, а пришла единовременно. Это теоретически позволило бы занять рубежи вдоль границы и оперативно окопаться. Затем Украину приняли бы в НАТО и на её территории разместили бы несколько натовских военных баз. На целостность страны с натовскими базами ещё никто в здравом уме не покушался. Далее Украину приняли бы в Евросоюз, и она имела бы все шансы интегрироваться в европейскую экономику. И западные генералы об это прекрасно знали, но им такое развитие событий было банально невыгодно. Им не нужна целостная Украина с сильной экономикой и живым населением. А что им действительно было нужно, мы узнаем в ближайшие месяцы, максимум через пару лет.

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