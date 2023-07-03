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На днях подтвердилась информация, что в ходе массовых беспорядков во Франции, охватившей около сотни городов, не только пострадали несколько сотен полицейских, но и были ограблены несколько оружейных магазинов и склад оружия. В результате бунтовщики получили сотни образцов стрелкового и травматического оружия, включая гранаты, гранатомёты и автоматические винтовки. Также наверняка часть оружия была вынесена из разгромленных полицейских участков (но об этом пресса пока умалчивает). Всё это стало результатом неграмотной политики французского правительства, которое в погоне за политическими очками принимали самоубийственные для собственной страны законы.

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По сообщению французского издания «Фигаро», митингующие не только взломали и ограбили оружейные магазины и склад с оружием, но и забросали петардами и подожгли полицейский участок в городе Лион.





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Сообщается, что протестующие против «полицейского беспредела» и пенсионной реформы (повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет) французы (в основном иммигранты из Африки и восточных стран) вышли на улицы городов Франции после убийства 17 летнего подростка. Который оказался алжирского происхождения, он отказался выйти из автомобиля по требованию полицейских, и наоборот надавил на педаль газа. За что получил выстрел в грудь, вполне справедливый и обоснованный. Возможно подросток был преступником или наркоманом, поскольку обычные законопослушные граждане не боятся полицию.

По информации французских СМИ, правительство задействовало все свободные полицейские силы, бронетехнику и активно применяет специальные средства. И если в некоторых городах мятежников якобы удалось разогнать, то в других населённых пунктах полиция получила жёсткий отпор. Сразу становится вопрос о физической и боевой подготовке протестующих и местных полицейских.

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Тем временем «мудрый» президент Франции Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон (его полное имя), обвинил во всём видеоигры. Якобы именно они провоцируют насилие среди подростков, а не бездумная политика его правительства. И в качестве мер по противодействию погромщиков правительство Франции блокирует социальные сети. Чтобы протестующие не могли координировать свои действия. Теперь бедные негритята и арабские парни не смогут выставить селфи на фоне пылающих французских улиц у себя в статусе.

Как свести к минимуму возможные беспорядки среди мигрантов из Африки и арабских стран

Прежде всего необходимо контролировать число въезжающих и выезжающих иностранцев. Правительству нужно иметь списки от работодателей, сколько именно вакансий для мигрантов они могут предоставить. И не пускать приезжих свыше этого списка на 10-20%. Чтобы у работодателя оставался небольшой выбор, число приезжих должно немного превышать необходимое количество работников.

Как видно на фото, большинство погромщиков африканцы и арабы

Контроль работающих мигрантов. Если приезжий не работает больше года, то необходимо высылать его обратно. Исключение пенсионный возраст или состояние здоровья.

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Необходимо обеспечить иммигрантам получение полноценного бесплатного образования и стипендий для одарённой молодёжи. А отчисленных за прогулы или неуспеваемость просто выдворять из страны.

Нужно менять психологию населения. Поскольку зачастую мигранты это не «бедные заеньки», а этнические группировки, сформировавшие жёсткую иерархию ещё у себя на родине.

Каждому мигранту мужского пола нужно презентовать для обязательного ношения специальный фитнес-трекер. Который он не сможет самостоятельно снять и в котором будем маячок с передачей на сервер физической активности владельца. Чтобы полиция могла отследить участие мигранта в беспорядках. Если сигнал маячка регулярно глушится, или зафиксирована попытка его взлома, то немедленная депортация. Эти фитнес-трекеры наконец решат проблему массовых изнасилований в Европе и ограблений в США, поскольку физическая активность в эти моменты будет чётко отслеживаться, как и местонахождение нарушителя закона.

Нужно контролировать приглашение родных уже живущими в стране мигрантами. И разрешить их приглашать при предъявлении приглашения на работу, либо при достаточно высоком доходе и возможности их содержания.

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В районах, куда боится приезжать полиция нужно организовать полицейские участки из местного населения. Поскольку в любом обществе малая группа криминальных элементов всегда ущемляет всех остальных. Местные обычно знают слабые места своих преступных соотечественников. Этой полиции необходимо дать максимальные права, вроде огня на поражение в случае неподчинения. И дать возможность переселения родни этих полицейских в специальные охраняемые кварталы. Для исключения давления на сотрудников новой полиции.

По поводу уважения традиций, необходимо разрешить ходить в хиджабах и прочей этнической одежде только в эмигрантских районах. Поскольку закрытая одежда будет мешать камерам уличного наблюдения вычислять преступников среди толпы прохожих. Аналогично и с постройкой религиозных сооружений, возле которых часто ошиваются религиозные фанатики, их расположить строго в специальных районах.

Нужно дать приезжим выбор, либо жить в соответствии с ценностями своей родины, но в специальных районах, не мешая коренному населению, либо принять ценности страны проживания и жить в обычных районах.

Если же приезжий хочет посещать остальные районы, то он должен соблюдать все нормы этикета государства, в котором он находится. И им должны обучать всех мигрантов ещё в начале приезда в страну, иначе никак. Сначала идут небольшие уступки, потом с каждым годом мигрантам разрешается всё больше и больше, под напором обвинений в расизме. А затем расистские нападки исходят уже от самих мигрантов, получивших численное преимущество перед местным населением (ибо они плодятся покруче кроликов) и начинается уже чёрный расизм, что сейчас происходит в США благодаря движению BLM (Black Lives Matter в переводе «Жизни чёрных имеют значение).

Нужно ввести временные лимиты по пособию по безработице, чтобы получающие его мигранты не валялись на диване с пивом в руках. А получали образование и искали работу.

Нужно пойти навстречу желающим получить бесплатное жильё. Как того хотели жители палаточного городка в Париже, превратившем столицу Франции в лагерь для бездомных. Когда те разбили лагерь в Пале-Рояль и требовали бесплатные квартиры. Только его нужно давать за 10-20 лет службы в армии, полиции или экстренных службах. Причём за 10 лет службы давать небольшую квартиру с 1-2 комнатами, за 15 уже побольше, с 2-3 комнатами, и за 20 максимально возможный для бюджета города вариант с 3-4 комнатами. При этом дать возможность менять квартиру на 15 и 20 лет службы, либо получать разницу в деньгах, если семья бездетная, либо приезжий проживает один и не захочет менять жильё.

Участие в митингах разрешить, но исключительно мирных. В случае атак полиции не просто задерживать участников, а сразу высылать их из страны, как делают это нормальные государства, не охваченные истерией толерантности. А не сажать в тюрьму, которая для приезжих на уровне курорта, по сравнению с тюрьмами на их родине.





Отдельно коснёмся уязвимости к поджогам полицейских участков. Стоит установить в них бронированные стёкла, и чтобы окна могли открываться только изнутри. Также в них необходимо разместить специальные дополнительные системы пожаротушения. Чтобы минимизировать вероятность поджигания полицейского участка петардами или коктейлями Молотова. Также для полицейских участков стоит предусмотреть стационарные и переносные пулемёты с резиновыми пулями, не подпускающие протестующих на расстояние броска петарды. Часть из них должна управляться дистанционно, как на военных джипах, чтобы исключить травмирование управляющего им полицейского.

Для сохранения мира в странах Европы, иммигрантов нужно ценить и уважать, но при этом приучить их ценить западные ценности и доверие к ним местных властей, которое можно легко потерять, участвуя в погромах и криминальной деятельности. А не заигрывать с ними, как это делают многие европейские правительства.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).