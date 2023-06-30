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Последние годы вся чаще на просторах Интернета появляются обвинения разработчиков компании Apple в урезании настроек своих гаджетов. Если сравнивать айфоны и смартфоны на Андроид, то сразу бросается в глаза разница в количестве настроек интерфейса и общего функционала. Возникает закономерный вопрос, почему они это делают? И самый очевидный ответ: им просто так удобней, а пользователи и так проглотят… Вот к чему приводит доминирование одного производителя в премиум сегменте электроники.

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Mac Pro 2023 года

В этой статье пойдёт речь о двух проблемах с Mac Pro 2023 года, которые были подтверждены представителями компании-производителя. И третьей проблеме, вытекающей из двух первых.

Проблема №1. У Mac Pro на процессоре Apple M2 Ultra стали отключаться жёсткие диски (HDD) при выходе из спящего режима, в то время как родной SSD продолжает работать.

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14 июня 2023 года службой поддержки компании Apple был опубликован любопытный документ, в котором говорится, что отдельные модели жёстких дисков с интерфейсом SATA имеют тенденцию неожиданно отключаться от Mac Pro 2023 года (это их самый свежий ПК нового поколения, его продажи начались в середине июня 2023 года). Отключение происходит после перехода компьютера в спящий режим, а точнее при выходе из него. Представители Apple подчеркнули, что разработчики уже оповещены об этой необычной проблеме и пытаются её устранить. Что якобы будет реализовано в одном из будущих обновлений macOS.

Сами же компьютеры Mac Pro 2023 года по умолчанию продаются только с SSD разного объёма, но на материнской плате имеются несколько SATA портов, к которым обычно подключаются жёсткие диски. Вот они и отключаются при появлении неожиданного бага.

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Как сообщили представители Apple, после выходе компьютера из спящего режима (в котором накопители по умолчанию выключаются, если обратное не указано в настройках), некоторые модели SATA-дисков могут самостоятельно отключиться. Причём происходит этот баг, как после автоматического перехода компьютера в спящий режим, так и после ручной отправки в него пользователем.

Mac Pro 2023 года

По совету сотрудников Apple, если пользователь увидит сообщение о том, что его жёсткий диск извлечён неправильно, то ему рекомендуется перезагрузить его компьютер, чтобы заново подключить диск. И это на Mac Pro 2023 года стоимостью от 7 до 12 тысяч долларов, при этом вспоминается операционная система Windows XP, которая требовала перезагрузки после установки большинства программ. Далее они советуют (в качестве временной меры кончено) зайти в раздел системных настроек, перейти в подраздел «Дисплеи». И в дополнительных настройках нужно отключить автоматическое погружение в спящий режим после отключения экрана. Получается, что по вине разработчиков Apple падает энергоэффективность мощного компьютера и страдает окружающая среда...

Проблема №2. Новые компьютеры Mac Pro 2023 года не поддерживают дискретные видеокарты, хотя имеют шесть слотов PCIe 4.0. Также у них нет возможности нарастить оперативную память.

Но это ещё не все сюрпризы от яблочного гиганта! Как сообщили те же представители Apple, в их новые компьютеры Mac Pro 2023 года установлены процессоры Apple M2 Ultra (их собственной разработки, после отказа от процессоров Intel), которые имеют мощную встроенную графику, но абсолютно не поддерживают дискретные видеокарты, хотя на материнской плате имеются целых 6 слотов PCIe 4.0. Хотя внешне компьютер выглядит в точности, как и его предшественник 2019 года (банальная экономия на дизайне нового корпуса, которая прослеживается ещё со смартфонов (айфонов)). Но прошлая модель компьютера работала процессорах Intel, а новая модель имеет унифицированную архитектуру, не позволяющую даже нарастить объём оперативной памяти. Что говорит о выпуске компьютера с сырым программным обеспечением и урезанным железом.

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Пояснение для новичков: M2 Ultra является десктопным процессором (для персональных ПК) от компании Apple, поддерживает сокет Apple M-Socket, и имеет 24 ядра и 24 потока. Штатная частота процессора 3500 МГц. Также он имеет интегрированную графику Apple M2 Max GPU (с 76 вычислительными ядрами). А сам компьютер Mac Pro 2023 года имеет от 64 до 192 Гб унифицированной памяти, выполняющей роль как оперативной, так и графической памяти. Напомню, что у обычных процессоров со встроенной графикой, графический чип отнимает память под свои нужды у оперативной памяти. Сколько именно он может отнять, можно прописать в BIOS, либо оставить настройки по умолчанию. По этой причине не рекомендуется выбирать бюджетный ПК или ноутбук с 4 Гб оперативной памяти и встроенной видеокартой (даже 8 Гб оперативной памяти не всегда хватает в этом случае).

Фанаты Apple были несколько озадачены тем фактом, что корпус нового настольного компьютера Mac Pro 2023 года имеет достаточно места для размещения нескольких полноразмерных дискретных видеокарт, а на его материнской плате есть 6 слотов PCIe 4.0 x16 (4 из которых работают в режиме x8), но подключение самих видеокарт это железо не поддерживает. Якобы они поддерживают подключение сетевой карты (которая обычно встроена в материнскую плату, а у Mac Pro их целых 2 штуки) и прочих устройств, вроде отдельной звуковой карты (которая обычно тоже встроена в материнскую плату, и отдельное устройство требуется лишь для профессиональной работы со звуком).

По словам представителей Apple в одном из интервью, их фирменная архитектура M2 Ultra рассчитана на использование унифицированной оперативной памяти (которой в Mac Pro 2023 года до 192 Гб), поэтому им было непонятно, как в эту систему можно интегрировать дополнительную видеокарту с собственной графической памятью. И чтобы при этом они корректно работали в их инновационной системе. Новые Mac Pro сразу разрабатывались с учётом использования однокристальных платформ Apple M2 Ultra, оснащённых мощными интегрированными 60- или 72-ядерными GPU.

Стоит заметить, что Apple любит разные нездоровые инновации. Например, сначала они убрали из смартфонов поддержку карт памяти, при этом смартфоны с адекватным объёмом встроенной памяти стоили заметно дороже базовых моделей. Затем они придумали ужасную огромную чёлку для фронтальной камеры и датчика освещения, в итоге диагональ экрана оставалась большой, но полезная его площадь ощутимо уменьшалась. Потом их приложения на смартфонах стали получать обязательные обновления. А если аппарат не поддерживал свежее обновление, то приложение переставало запускаться. Таким образом вынуждая пользователя айфона покупать новый аппарат при работающем старом. А недавно Apple решили бороться за экологию и перестали ложить к своим айфонам зарядные устройства, продавая их отдельно, якобы их зарядные устройства уже есть в достаточном количестве по всему миру. Забывая, однако, что iPhone имеют батареи маленькой ёмкости и пользователи вынуждены их заряжать в 2-3 раза чаще, чем владельцы смартфонов на Android.

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Вернёмся к Mac Pro 2023 года, который имеет разные варианты поставки (аналогично айфонам), с унифицированной памятью объёмом 64, 128 или 192 Гбайт. Если пользователь приобрёл бюджетную версию, то апгрейдить оперативную память он уже не сможет (ситуация как с отказом от карт памяти в айфонах). На это сотрудники Apple неуклюже оправдываются, что дискретные видеокарты могут использовать лишь 32 или 48 Гб видеопамяти, а их графический чип способен задействовать гораздо больше. Хотя по тестам производительности он дискретные видеокарты обогнать не смог, поскольку имеет уклон в энергоэффектианость. А энергоэффектианость становится неактуальной без погружения ПК в спящий режим, который разработчики предлагают отключать, чтобы не вырубался жёсткий диск.

Простыми словами Apple пожертвовали производительностью нового компьютера, ради низкого потребления электричества, в итоге лишив его возможности апгрейда по видеокарте и оперативной памяти, плюс запороли саму энергоэффективность. И впихивают это редкостное чудо, кривое, как турецкую саблю, за 7-12 тысяч долларов. В довершение стоит добавить, что реализация Mac Pro 2019 года имела до 1,5 Тбайт оперативной памяти. А значит мы имеем дело с искусственной деградацией производительности Mac Pro 2023 года.

Продажи новых компьютеров Mac Pro 2023 года уже стартовали, они будут стоить от 6 999 долларов до 12 000 и выше в максимальной комплектации.

Mac Pro 2023 года

Проблема №3. Apple продаёт свой обновлённый десктоп Mac Pro 2023 года по цене от 6 999 до 12 000 долларов и выше. Зачем платить такие деньги за сырое ПО и урезанное железо?

Теперь давайте разберёмся, стоит ли это чудо таких денег. Первое, что бросается в глаза, что внешне новый Mac Pro 2023 года ничем не отличается от предыдущего поколения 2019 года, а значит, как минимум на дизайне тут сэкономили. Также вероятно сэкономили на начинке компьютера, которая ввиду прежних габаритов осталась прежней. Как рассказывает нам Apple, эти модели отличаются своими характеристиками. Прежде всего это новый процессор M2 Ultra, который по производительности обгоняет как процессоры прошлого поколения, так и процессоры от Интел. Например, Apple заявляет, что Mac Pro 2023 года на базе M2 Ultra в 3-7 раз производительнее процессоров Intel, которые они ранее использовали. В это верится с большим трудом, поскольку реальная разница между поколениями процессоров и видеокарт обычно колеблется от 15% до 70%, в зависимости от задействованных технологий и их оптимизации (к которым можно отнести разгон базовой частоты процессора, более компактный техпроцесс, использование более быстрой графической памяти или шины с более высокой пропускной способностью).

Mac Pro 2019 года

По информации от Apple, процессор M2 Ultra имеет 24 вычислительных ядра, до 76 графических ядер и снабжён 32-ядерным ИИ-ускорителем (что это такое можете написать в комментариях). Плюс в его распоряжении до 192 Гбайт унифицированной памяти, имеющей пропускную способность до 800 Гбайт/с, но которую невозможно апгредить без замены модели Mac Pro.

Сам же компьютер имеет до 6 разъёмов PCIe 4.0 (которые мало кому пригодятся) и 8 портов Thunderbolt 4 (USB-C, которых также столько не нужно). Про совместимость с дискретными видеокартами не указывается (поскольку они банально не поддерживаются). Плюс новинка имеет 3 разъёма USB Type-A, два HDMI, 2 сетевых адаптера (10-гигабитных), поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth Bluetooth 5.3. И есть возможность подключения до 6 мониторов Pro Display XDR. Имеется ввиду 6K монитор Apple Pro Display XDR (MWPF2RU/A), который стоит (без подставки) 849 990 рублей.

Выводы

Это скорее дорогая распиаренная игрушка, как и ЗРК Patriot. Которая имеет явно избыточный в одних местах, но сильно урезанный в других функционал, за который идёт просто адская переплата. При этом на дизайне и компоновке разработчики сэкономили, как и на тестировании ПО и железа. Аргументируя это тем, что они единственные в своём роде. Поэтому даже любителей дорогих понтов он не сильно заинтересует, ввиду старого дизайна и программных косяков.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).