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На днях мы узнали, что в Калифорнии приняли закон о лишении родительских прав за отказ в приверженности к ЛГБТ. И требовалось не просто признание его нормой, а не заболеванием или расстройством психики, но и согласие сделать операцию по смене пола своему ребёнку, если он так захочет. На первый взгляд это полный идиотизм, но если копнуть немного глубже, то окажется, что всё не так однозначно…

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Сначала вспомним саму новость во всех подробностях. Сначала американский олигарх Илон Маск высказался в своём блоге, что врачей и родителей, стерилизующих ребёнка до того, как он вырастет (совершеннолетие в США наступает в 21 год), необходимо посадить в тюрьму на пожизненный срок. После этого мир убедился, что в США ещё остались нормальные, адекватно мыслящие люди, готовые дать отпор воинственному и агрессивному ЛГБТ-сообществу, негласным штабом которого стал штат Калифорния, в котором руководят демократы (ярые приверженцы всевозможных извращений).

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В Калифорнии теперь власти могут лишать родителей родительских прав и забирать у них детей, если их чадо хочет присоединиться к ЛГБТ, а родители против. Напомню, что в Европе психологи тысячами посылают подростков на операции по смене пола (по малейшему поводу), а потом те страдают, как вернуть свой привычный пол обратно. Выигрывают от этого только хирурги и недобросовестные психологи, которые стабильно получают свой процент за направленных под нож клиентов. Авторы закона якобы провели опросы среди местных подростков, и выяснили, что нехорошие родители не дают им добро на смену пола. По новому закону, теперь дети с 12 лет могут подавать жалобу на своих несознательных родителей, если те не поддерживают выбранную ребёнком половую идентичность.

По новому закону специальный чиновник будет приезжать на место жительство ребенка для общения с несознательными родителями. И если те будут продолжать упорствовать в вопросе смены пола своим чадом, то их лишат родительских прав, заберут у них ребёнка и поселят его в специальном муниципальном общежитии, которые будет финансироваться штатом. Иными словами, в самой свободной стране мира государство теперь может за деньги налогоплательщиков лезть в их частную жизнь, отбирая детей, которым промыли мозги, проплаченные на эти же деньги психологи. В итоге биологическим родителям запрещается участвовать в процессе смены пола ребёнка. Выделенные штатом специалисты будут самостоятельно консультировать подростка до самого транс-перехода и гормональной терапии. Так мировое правительство решает проблему с перенаселением планеты за счёт самого же населения.

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Интересным фактом стало заявление члена сената Калифорнии Скотта Виннера, который сообщил, что хочет создать из своего штата настоящее убежище, в которое один из родителей сможет сбежать вместе с ребёнком из другого региона США, если второй родитель не одобряет современную «повестку». По команде сверху, такие продажные политики, как Виннер, ради денег и политических очков разрушают институт семьи в своей стране.

Небольшой экскурс в историю

ЛГБТ (от английского LGBT) сокращение, обозначающее лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, по первым буквам их названий. Изначально ЛГБТ-сообщества появились в США и там же начали активную пропаганду. Так в далёком 1973 году Американская психиатрическая ассоциация единогласно исключила гомосексуализм из раздела «сексуальных отклонений» второго издания диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-II). А уже в 1974 году в они же согласились заменить данный диагноз более мягкой категорией «расстройств сексуальной ориентации» заменив в третьем издании (DSM-III) его термином «эгодистоническая гомосексуальность». А в 1986 году гомосексуализм был и вовсе исключен из списка отклонений, произошло это в издании (DSM-III-R). С тех пор американские психиатры рассматривают его как расстройство принятия своей сексуальной ориентации или как одно из «неопределенных сексуальных расстройств».

А 17 мая 1990 года ЛГБТ-сообщество надавило на ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), которая вовсе исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Следом аналогично стали поступать и отдельные страны. Например, в Великобритании это сделали в 1994 году, в России Министерство здравоохранения присоединилось в 1999 году, в Китае в 2001 году. В итоге, в РФ идёт государственный курс на укрепление традиционных семейных ценностей, но гомосеки так и не считаются психически больными людьми, видимо в силу сильного лобби в среде российского шоу-бизнеса (где это дело особенно процветает).

Российская Госдума в 2022 наконец приняла закон, полностью запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", причём без ограничения по возрасту, а не только среди несовершеннолетних, как это было ранее (но лобби гомосеков не спит!).

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Больше всех от нового закона пострадала книжная индустрия, она же громче всех его критиковала. По этому закону, в России стали запрещены к продаже любые информационные продукты, содержащие пропаганду ЛГБТ-тем. Но при этом чёткого определения "гей-пропаганде" наши депутаты так и не дали. А именно это нужно, чтобы закон заработал в полную силу...

Конкретные шаги по сокращению населения планеты

Теперь вспомним, как мировое правительство ранее уменьшало население нашей многострадальной планеты. Оно уже довольно давно обозначило политику по сокращению населения Земли до одного «золотого» миллиарда.

Из их деятельности можно вспомнить:

Запрет для китайцев иметь более одного ребёнка.

Постоянное ведение войн в развивающихся странах. А там, где нет американской армии и их марионеточной организации НАТО, там есть торговцы западным оружием и наркотиками.

Революции в небольших странах вроде Ливии и Украины, устроенные ЦРУ.

В африканских странах десятилетиями действуют западные медицинские корпорации, делающие прививки местному населению. Периодически в интернете всплывает информация, что после этих прививок миллионы негритянок страдают бесплодием, а детская смертность местами наоборот повышалась.

Кроме прививок на бесплодие, на жителях развивающихся стран также испытывают различные препараты, дающие сильные побочные эффекты, зачастую смертельные.

Пропаганда свободных отношений привела к уменьшению рождаемости и заключаемых браков. Зато выросло количество разводов и внебрачных детей, которым потом очень сложно создать гармоничную семью.

Недавняя пандемия и прочие вирусные заболевания, созданные в лабораториях.

Сейчас идёт стремительный технический прогресс, происходит автоматизация заводов, создание искусственных интеллектов заменяющих программистов, художников, копирайтеров. В результате люди теряют работу и уже не помышляют о продолжении рода. Приоритетным становится не создание полноценных семей с детьми, а банальное выживание.

По всем старым прогнозам, автоматизация многих рутинных процессор должна была привести к сокращению рабочего дня и рабочей недели. А взамен мы получаем пропаганду общества потребления, где нужно постоянно покупать что-то новое, чтобы быть модным и стальным, и соответственно работать за эти шмотки и гаджеты всё больше и больше.

Бесполезные для саморазвития социальные сети. Если на Ютубе можно найти обучающие материалы, способствующие саморазвитию человека, то большинство сервисов вроде ТикТока просто сжигают свободное время и приводят к отуплению людей.

И это лишь видимая верхушка айсберга. Сейчас идёт глобальная подмена семейных ценностей и фальсификация истории. И начинается всё с неокрепших детских умов (чёрных феи крёстной из Золушки, Русалочки, Д’Артаньяна и Клеопатры, благодаря Диснею и Нетфликсу, активно пропихивающих западную повестку во все мультики, фильмы и сериалы).

Старая и новая Фея-Крёстная из Золушки

Старая и новая Русалочка

Тяжёлая экология сказалась и на Д’Артаньяне

Новая и старая Клеопатра



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Уже не первый год нетрадиционные отношения пропагандируются в западных школьных учебниках, а людей с глубокими психическими отклонениями (как долгие годы считала медицина) уже приглашают на детские мероприятия в качестве почётных гостей.

Пропаганда новых ценностей уже добралась и до мультиков, а представители новых идеалов человека скоро будут вести все детские передачи и станут учителями школах.

На фоне тотального разврата и падения большинства древнейших ценностей, происходит объединение стран с ещё адекватно мыслящим населением. Так в России скоро собираются сделать копию китайского файрвола (firewall), для фильтрации кино, мультфильмов и развлекательных передач, поставляемых западной пропагандой. Поскольку тот же YouTube начал подсовывать в рекомендуемые видео клипы украинских исполнителей и передачи с украинского телевидения.

Показательной стала история Либерии. Когда негров, получивших свободу, вывозили из США в Африку. В итоге ими была создана Либерия, поглотившая многие соседние колонии. Во внешней торговле страна сначала ориентировалась на Германию, позднее на США.

А вот пример геноцида в Руанде, когда всего за 100 дней погибло более миллиона человек.

Естественно история умалчивает, кто на самом деле финансировал весь это беспредел, а понесли заслуженное наказание лишь местные посредники.

Ещё один пример – сокращение вдвое коренного населения в Конго всего за 30 лет (с 30 миллионов 1884 году, до 15 миллионов в 1915). Когда большая часть инфраструктуры создавалась для европейских колонизаторов, дороги строились от мест добычи ресурсов до портов и аэродромов. А школы и больницы для местного населения практически не строились. Даже сегодня в Африке сотни миллионов безграмотных детей, которые смогут зарабатывать на жизнь только физическим трудом, не имея возможности встать за сложный станок или заниматься наукой.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).