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Пулемёт «Печенег» (6П41) имеет калибр 7,62-мм и является российским ротным единым пулемётом, разработанным на основе модернизированного пулемёта Калашникова (ПКМ).

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Разработали его в ЦНИИточмаш, для поражения пехоты, огневых точек, легкобронированных транспортных средств и воздушных целей противника.

История создания и нюансы конструкции

В любой армии мира имеет значение унификация, поэтому «Печенег» разрабатывали не с нуля, а на основе модернизированного пулемёта Калашникова (ПКМ). Что позволило упростить его эксплуатацию, существенно снизить затраты на производство и сроки разработки. Его серийное производство началось в 1999 году. «Печенег» получил до 80% общих деталей с ПКМ (станок и ствольную коробку со всеми механизмами). Если говорить о его надёжности, то ствольная группа гарантирует отстрел как минимум 600 патронов длинными очередями, и до 1 000 патронов в час, без ухудшения боевых характеристик и уменьшения ресурса ствола. Обычно больше патронов пулемётчик с собой в рейд и не берёт.

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Также «Печенег» довольно всеядный, и способен стрелять всеми винтовочными патронами 7,62×54 мм R.

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Сразу поясним, что это означает, 7,62×54 мм R (7,62×53R; 7,62×54; 7,62×54R, 1 вариант R-Russian; 2 вариант от англ. rimmed — рантовый, с ободком) — унитарный винтовочный патрон с гильзой с выступающей закраиной размерностью 7,62 × 53,72 мм, общей максимальной длиной патрона 77,16 мм, диаметром пули 7,62 мм и дульной энергией 3500 Дж.

Патроны 7,62×54 мм R Пулемёт «Печенег»





Ствол спрятан в защитный металлический кожух и снабжён наружным оребрением в средней части (для улучшения охлаждения, как у радиатора на компьютерном кулере). Также имеется система принудительного воздушного охлаждения, охлаждающая переднюю часть ствола за счёт энергии пороховых газов. Ствол пулемёта имеет 4 канавки (от узла газоотвода до дульного среза), закрытые сверху кожухом ствола, в том числе и для защиты их от пыли и грязи в полевых условиях. В итоге, пороховыми газами, выходящими из ствола в передней части кожуха, создаётся зона разрежения. А при стрельбе через эти канавки прогоняется холодный воздух. Благодаря постоянному охлаждению передней части ствола, снижается рассеивание огня, и увеличивается долговечность ствола, что является большим преимуществом перед прошлыми моделями. Также применяется регулируемый газоотводный механизм, позволяющий использовать «Печенег» в неблагоприятных климатических условиях (северные широты, тропические джунгли).

После внедрения всех конструкторских доработок, ресурс ствола составил 25-30 тысяч выстрелов, при условии ведения интенсивной стрельбы, а при более щадящих условиях ресурс повышается. Также увеличение прочности ствола позволило сместить сошки с газовой камеры на дульный срез. Это увеличило опорную базу и понизило рассеивание огня до 70 % (плотность огня стала выше). Но данное положение сошек не всегда удобно стрелку, поскольку может ограничивать сектор огня по фронту, требуя перемещения самого стрелка или оружия. Поэтому у его потомка 6П69 сошки можно вручную смещать. Улучшение охлаждения ствола позволило повысить его ресурс до уровня всего пулемёта, или в 2 раза выше, чем у ПКМ (и это при 80% общих деталей!). Также это снизило смещение точки прицеливания при продолжительной стрельбе. Всё это позволило отказаться от запасного ствола (но крепление ствола у «Печенега» решили оставить быстроразъёмным, для ускорения ремонта в полевых условиях), что снизило походный вес оружия.

Варианты и модернизации

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На данный момент ведётся серийное производство нескольких вариантов пулемёта:

• Ночной вариант (6П41Н), имеющий планку типа ласточкин хвост, с возможностью установки ночного или оптического прицела.

• Станковый вариант (6П41С), в комплекте со станком Л. В. Степанова (6Т5).

• Комбинированный станковый ночной вариант (6П41СН), имеющий крепёжную планку и станок.

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• Также производятся различные тактические обвесы с цевьями, планками Пикатинни/Вивера.

Булл-пап или штурмовой вариант пулемёта

Имеется ещё и штурмовой вариант пулемёта (с компоновкой булл-пап), который был показан президенту России Владимиру Путину 18 сентября 2013 года в городе Ижевске. Отличиями от штатного «Печенега» стали меньшая длина всего оружия (на 27 сантиметров), при сохранении длины ствола, и уменьшение веса на 0,5 килограмма. Конструктивно же в нём использовали затыльник вместо приклада и вынесли вперёд рукоятку управления огнём.

Достоинства и недостатки «Печенега» по сравнению с ПКМ

Плюсы:

• Уменьшение габаритов оружия.

• Уменьшение веса.

• Универсальность, благодаря добавлению планки Пикатинни.

• Использование дульного тормоза-компенсатора вместо пламегасителя.

• Дублирование спускового механизма.

• Использование более прочных сплавов. Повышение устойчивости конструкции и ударно-спускового механизма к попаданию пыли и грязи, коррозии, и суровым климатическим условиям.

• Улучшение системы охлаждения ствола.

• Удешевление производства.

• Увеличение устойчивости ноги сошки, теперь они почти сползают во время стрельбы.





Минусы:

• Сложность быстрой замены внешних прицельных приспособлений, ввиду применения планки Пикатинни.

• Неудобное расположение предохранителя. Его переключение отвлекает стрелка от наблюдения за целями.

• Неоптимальное расположение короба с патронами, который крепится под наклоном, что вызывает изгиб пулемётной ленты. А это чревато затруднением подачи боеприпасов.

• Необходимость снимать цевьё для его чистки. Что требует наличия инструментов и является довольно сложной задачей в полевых условиях.

• Неудачное крепление ремня со стороны приклада (по мнению многих пулемётчиков, что успешно решается тюнингом).

• Нарушена развесовка оружия, что может влиять на кучность стрельбы, но маловажно в условиях городского боя.

Печенег-СП и Печенег-М

Пулемёт «Печенег» (6П41), созданный на основе модернизированного пулемёта Калашникова (ПКМ), дал жизнь ещё двум моделям вооружения. Это были «Печенег-М» (6П41М), для обычных войск и замены обычного «Печенега», и Печенег-СП (6П69), для подразделений спецназа. В первом оставили один ствол, а второй комплектуется уже двумя стволами различной длины (короткий имеет резьбу для присоединения прибора малошумной стрельбы (ПМС)) и имеет складывающийся приклад с регулируемой длиной. Что позволяет с коротким и малошумным стволом комфортно штурмовать окопы и здания противника.





Модернизированный пулемёт 6П69 Печенег-СП "Печенег" компоновки булл-пап

Часть фотографий 6П69 взята отсюда (ссылка кликабельна).

Печенег-СП (6П69) получил модернизированные внешние приспособления и новый оребрённый ствол без кожуха, но с наличием принудительного охлаждения. В число приспособлений входят ПМС (именуемый также тактическим глушителем), удобная передняя рукоятка (которую можно переставлять в разные стороны), быстросъёмные сошки. Отдельно стоит сказать про переднюю рукоятку, на видео блогера Razvedos, он показывает, что положения слева и справа от ствола не совсем удобны, в отличие от положения снизу. Патронный короб имеет внутри резиновое покрытие, оно тоже показано на видео, позволяющее пулемёту не громыхать при беге (особенно при неполной загрузке короба). Имеется и планка Пикатинни для крепления специального оптического прицела 1П89-3, а механический прицел размечен до 800 метров. Приклад складной и настраиваемый по длине. Оба ствола позволяют переставлять сошки в удобное для стрелка положение. Печенег-СП (6П69) впервые появился перед общественностью в августе 2014 года на выставке «Рособоронэкспо-2014» в Жуковском. Ресурс короткого ствола с тактическим глушителем (ПМС) составляет около 15 000 выстрелов. Все перечисленные модели пулемётов активно используются в зоне СВО на Украине.

За видеообзор пулемёта 6П69 спасибо Александру Арутюнову (Razvedos).

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