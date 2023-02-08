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Продолжим тему снайперских винтовок, поскольку снайперы в боевых действиях решают довольно много. Например, они могут ликвидировать диверсантов противника, не подпуская тех к окопам своего подразделения, остановить наступление как пехотного отряда, так и механизированного. Современная боевая техника имеет на борту много электроники и часть из неё навесная, которую может выводить из строя снайпер. Плюс обычно не защищены бронёй триплексы и колёса.

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Одним из легендарных образцов снайперского оружия стала винтовка с продольно скользящим затвором ОРСИС Т-5000. У неё магазин с автоматической подачей патронов и одна из самых высоких точностей, среди конкурентов (всю обойму можно уложить в круг диаметром 11 см на дистанции 800 м). Выпускает винтовку оружейный завод «ОРСИС» принадлежащий промышленной группе «Промтехнологии» (Москва). Оружие имеет как военный, так и гражданский варианты, стоит базовая комплектация около 400 000 рублей.





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Впервые представлена общественности винтовка была в 2011 году на международной выставке вооружения, проходящей в Нижнем Тагиле. На сегодняшний день её используют как полицейский спецназ, так армейские снайперы, также она была замечена на турнирах по снайпингу.

Например, в июне 2012 года команда Управления «А» ЦСН ФСБ, стрелявшая из ОРСИС Т-5000, победила на международном турнире для полицейских и армейских снайперов (Police & military sniper world cup), что на практике доказало превосходство российского оружия.

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А уже в сентябре 2012 года она прошла испытания в составе комплекта экипировки сухопутных войск «Ратник». Также винтовка вошла в состав снайперского комплекса «Точность», который в 2017 году приняли на вооружение ССО ВС России, ФСБ, ФСО.

Инновационная Конструкция

Конструкция винтовки Т-5000 основана на оригинальной затворной группе, изготовленной из нержавеющей стали. Разрабатывалась конструктором Алексеем Сорокиным, он же был первым генеральным директором ООО «Промтехнология».

Затвор используется продольно скользящий, поворотный. Нержавеющая сталь применяется для изготовления ствола и ударно-спускового механизма винтовки, поскольку снайперу часто приходится часами сидеть в засаде, в ожидании цели, а оружие всё это время не защищено чехлом. В Т-5000 установлен ствол ORSIS SE, получаемый методом однопроходного резания. При этом точность изготовления ствола равна 0,002 мм, его длина 27,5 дюймов (698,5 мм), диаметр дульного среза 22 мм.





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Ложа винтовки также из алюминиевого сплава, используется эргономичная рукоять пистолетного типа, приклад складной и регулируемый, имеющий магнитный фиксатор, что очень удобно. Поскольку винтовка подходит под разные патроны (в зависимости от задач снайпера), то и ударно-спусковой механизм имеет несколько вариантов, усилие спуска имеет плавную регулировку. Например, «Varmint» имеет свободный ход с усилием от 500 до 900 граммов, а «Hunter» уже от 900 до 1500 граммов. Предохранитель трёхпозиционный и расположен в задней части затвора, позволяя в случае необходимости делать манипуляции с затвором при включенном предохранителе, или полностью блокировать спусковой механизм вместе с затвором. Винтовка имеет планку Пикатинни для оптического прицела и планку для установки предобъективной насадки.

Предобъективные насадки стали одним из важнейших направлений в развитии ночной оптики. Сейчас существуют насадки с ЭОП (электронно-оптическим преобразователем|), тепловизионные и цифровые насадки. ЭОП преобразует невидимое глазом изображение в видимое для усиления яркости видимого изображения. Приборы делятся на несколько поколений – I, II, II+ и III.

Магазины у винтовки отъёмные коробчатые, ёмкостью на 5 и 10 патронов, поскольку снайперу после каждых нескольких выстрелов рекомендуется менять позицию, то и магазины снайперских винтовок обычно не делают большой ёмкости. Плюс винтовочные патроны ощутимо крупнее и тяжелее автоматных, а чем тяжелее оружие, тем сложнее им управлять. Приклад не только складной, как уже упоминалось, но и регулируемый по длине. На прикладе также имеется регулируемый по высоте подщёчник, поскольку снайперу регулярно приходится часами находиться в одном положении (особенно если на задании он без наблюдателя, который может его сменить).

Почти идеальный ствол

Идеального оружия не бывает, но погрешность металлообработки на уровне в один микрон, уже позволяет получить сверхточную баллистику, максимально близкую к идеальной. Обратной стороной медали стали технологическая сложность и значительные трудозатраты. Российские конструкторы сумели сделать почти невозможное, наладив серийное производство фактически кастомных винтовок, которые обычно изготавливаются поштучно на заказ.

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Как правило для нарезки ствола снайперских винтовок фабричного производства, применяют дорнирование (нарезание специальным дорном). Это относительно дешёвая технология, позволяющая производить недорогие стволы в больших объёмах. Но минусом технологии стали "обычные" характеристики выпускаемых винтовок, на соревнования такие модели как правило не берут.

Инженеры компании «Промтехнология» используют намного более точную технологию «однопроходного резания». Также конструкция ствола включает щелевой дульный тормоз-компенсатор, поглощающий до половины энергии отдачи. Интересный факт, что станок для сверхточной обработки, был разработан самой компаний, а по точности ничем не уступает западным моделям. Исключением стала только швейцарская мехатроника, установленная на станке для «однопроходного резания».

Оптимальная затворная группа

У снайперской винтовки на точность выстрела заметно влияет затворная группа. Например, у большинства винтовок после нажатия на спусковой крючок неизбежен небольшой толчок. И хотя сила удара минимальна, но на больших дистанциях она может оказаться критической, сбив точный прицел во время выстрела.

Так сложилось, что львиная доля затворных групп американских и европейских винтовок страдают от данного дефекта. А в винтовке ORSIS T-5000 его обошли, благодаря бесконтактному двойному позиционированию ударника (в шейке муфты затвора и в самом затворе). Также инженеры добились регулировки усилия спуска, что позволяет плавно произвести выстрел. Плюс они предусмотрели возможный сброс пороховых газов, в случае их прорыва через гильзу или патронник. Интересный факт, эту затворную группу у компании «Промтехнология» стали закупать англичане для своих снайперских винтовок, настолько она оказалась эффективной.

Точный прицел для больших дистанций

В российской армии самая массовая снайперская винтовка пока СВД (снайперская винтовка Драгунова), именно с неё начинают своё обучение большинство снайперов. Но она имеет свои ограничения, например, её прицельная дальность ограничена дистанцией 1200 метров для открытого прицела, 1300 метров для оптического и всего 300 метров для ночных прицелов НСПУМ (Ночной стрелковый прицел унифицированный модернизированный) и НСПУ-3 (Ночной стрелковый прицел унифицированный). В условиях современных боевых действий, противник может применять гораздо более дальнобойные винтовки. Винтовка ORSIS Т-5000 работает с несколькими калибрами, но самым дальнобойным считается .338LM, с дальностью поражения цели до 1500 метров и больше (зависит от погодных условий и опыта стрелка).

В случае применения крупных патронов, способных эффективно поражать цели на дистанциях свыше 1000 метров, требуется более сложная оптика. И она ещё должна выдерживать нехилые динамические нагрузки, поскольку у мощных патронов и энергия отдача выше (она поглощается корпусом винтовки и плечом стрелка). Кстати, опытные снайперы даже ложатся перед выстрелом так, чтобы энергия отдачи поглощалась не одним плечом, а всем телом (подробнее смотрите в видео).





Назначение и тактико-технические характеристики

Тактико-технические характеристики снайперской винтовки ORSIS T-5000 позволяют вести огонь в любое время суток и почти в любых погодных условиях (наверное, кроме густого тумана и сильного снегопада). Ей не требуется предварительная пристрелка и техническая подготовка на дистанциях до 1650 метров. А кучность стрельбы не выходит за рамки 0,5 МОА (когда все попадания не выходят за мишень диаметром 11 см, находящейся на удалении 800 м), позволяя поражать противника в голову или шею.

ORSIS T-5000 превзошла по дальности и кучности стрельбы как австрийскую винтовку SSG 08, так и российскую СВ-98. А модернизированный вариант T-5000М в будущем позволит поражать цели на дистанциях до 2000 метров.

Вес винтовки составляет от 5,8 до 6,2 килограмма (в зависимости от комплектации, калибра и обвеса). Испытания показали её феноменальную работоспособность, она стреляла даже после охлаждения до минус 50 градусов (условия Сибирских морозов), и в условиях повышенной влажности (условия Таиланда или Вьетнама).

Наиболее эффективный в плане дальности стрельбы калибр .338LM, для поражения целей на дистанции до 1500 метров. Но, поскольку эта винтовка популярна у охотников и спортсменов, то доступны для заказа калибры:

.260 Rem

6.5х47 Lapua

.308 Win (7,62x51 мм)

.300 Win Magnum (7,62x67 мм)

.338 LM (8,6x70 мм)

.375 H&H





Кратко рассмотрим достоинства и недостатки ОРСИС Т-5000, поскольку идеального оружия пока не придумали.

Достоинства:

Шикарные баллистические и стрелковые качества, включая прицельную дальность стрельбы 1500 метров.

Минимальная отдача при выстреле, благодаря четырёхкамерному дульному тормозу.

Хорошая эргономика, удобство для стрельбы с сошек и прочих видов упоров. Плюс складывающийся приклад, облегчающий транспортировку. Также приклад регулируется по высоте.

Металлические части оружия защищены керамическим покрытием Cerakote.

Высокая надёжность всех узлов, лёгкий, плавный и практически бесшумный пуск затвора.

Большая длина планки Пикатинни, что позволяет удобнее разместить оптический прицел и лучше его настроить.





Недостатки:

Однорядный магазин, который не слишком удобно снаряжать. Проблема решается наличием запасных магазинов и их снаряжением до выхода на задание или охоту.

Винтовка тяжёлая и неудобная для ходовой охоты, из-за особенностей конструкции, в угоду её дальнобойности. Проблема решается посещением спортзала и тренировками в лесу с самой винтовкой.

Сложность производства ствола и остальных деталей, что отражается на ценнике и малой массовости самого производства. Проблема будет решаться по мере внедрения новых технологий. Раньше компьютеры и автомобили тоже были сложны в производстве и не отличались массовостью.

Какая самая дальнобойная снайперская винтовка в мире?

Знакомьтесь, ещё одна российская разработка СВЛК-14С («Сумрак»), она же и стала в 2017 году самой дальнобойной винтовкой в мире (поражение цели на дистанции 4210 метров), и этот рекорд до сих пор не перебит. Винтовка СВЛК-14С (Снайперская Винтовка Лобаева Крупнокалиберная, англ. SVLK-14S Twilight, создана в 2012 году) сохраняет свою эффективность в диапазоне температур от −35 до +55 °C, что позволяет применять её во многих регионах, кроме северных широт. Для её создания использовалась затворная группа KING V3.0.





Стоимость базовой комплектации составляет около 2 миллионов рублей. Почему же так дорого? Ответ кроется в её конструкции. Например, ствольная коробка винтовки выполнена из алюминиевого сплава с резьбовой вставкой из высоколегированной нержавеющей стали. Затвор изготовлен из твёрдой нержавеющей стали. Модель получила усиленную многослойную ложу из углепластика, арамидного волокна и стекловолокна. Поскольку прежние версии ложи, не были рассчитаны на использование настолько мощного боеприпаса (.408 Cheyenne Tactical размером 10,3×77 мм).

Интересный факт, что СВЛК-14С была специально разработана как однозарядная винтовка. Это обеспечило максимальную прочность конструкции и более простую смену калибров. Пуля .408 Cheyenne Tactical имеет начальную скорость 900 м/с, при кучности стрельбы 0.4 MOA\9 миллиметров между центрами.

Первый мировой рекорд СВЛК-14С не был случайностью, поскольку уже 29 ноября 2019 года она же установила рекорд ночной стрельбы в безлунную ночь. Для стрельбы использовался ночной прицел «Дедал-НВ», стрелял Сергей Шмаков, поразив всеми 5 выстрелами на дистанции 2 000 метров грудную мишень №4 (с диаметром круга 50 сантиметров). Интересно, что сама мишень была бумажной, а не теплоконтрастной (каким будет силуэт живой силы противника), что облегчает прицеливание.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).